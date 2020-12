美企再提337調查控告雙A等侵權 廠商：一切依法處理

中國貿易救濟資訊網今 (21) 日公告,美國專利授權公司 Tela Innovations 在 12 月 18 日根據《美國 1930 年關稅法》第 337 節規定向美國際貿易委員會提出申請,控告英特爾 (INTC-US),及相關供應商宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、聯想等侵犯專利權,對此,相關廠商今回應,一切將依法處理,不便回應。

美國 Tela Innovations 是主張相關廠商對美出口、在美進口及銷售的特定積體電路及其下游產品 (Integrated Circuits and Products Containing the Same) 侵犯其專利權,遭點名的廠商包含英特爾、宏碁、宏碁美國子公司、華碩、華碩國際、聯想、聯想美國子公司、微星中國子公司、微星美國子公司等,均被列為被告。

據了解,美國 Tela Innovations 2018 年就曾對相關廠商提出相關專利侵權法律訴訟,主要是控告英特爾在某一款筆電中所採用的技術侵權,不過該案已在今年落幕,由英特爾勝訴,而美國 Tela Innovations 控告對象也涵蓋採用相關技術的筆電品牌廠商,因此,台廠也遭列其中。

對此,宏碁發言體系回應,由於案件已進入司法程序,不便回應,但供應商已與公司聯繫,且將協助處理相關事宜,微星則回應一切將依法處理。