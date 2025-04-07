川普：除非解決與中國的貿易逆差 否則不會達成協議 市場重挫非故意策畫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-07 13:40

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美國總統川普推出「對等關稅」後，全球市場動盪。他周日 (6 日) 在搭乘總統專機「空軍一號」時向記者表示，「人有時候不得不吃藥」。他聲稱自己並非故意策畫股市拋售。

另外，他也強調，除非超過 1 兆美元的貿易逆差問題首先獲得解決，否則他不願意與中國達成協議。

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川普在談到全面關稅措施對美國經濟的影響時說：「我不希望任何股票下跌，但有時候為了解決某些問題，你不得不吃藥。我們一直被其他國家惡意相待，是因為我們過去那些愚蠢的領導層任由這種事情發生。」

川普並未展現出放棄關稅計畫的跡象。他表示：「我沒法告訴你接下來市場會出現什麼情況。但我們的國家變得更強大了。」川普還提到，他已就美國政府的關稅計畫與一些歐洲及亞洲國家領導人進行了交談，「他們迫切希望達成協議。」

對於態度強硬的中國政府，川普強調，「我們與中國的貿易逆差達 1 兆美元。我們每年損失數千億美元給中國，除非我們解決這個問題，否則我不會達成協議。我願意與中國達成協議，但他們必須解決這個順差。我們與中國存在巨大的逆差問題…… 我希望這個問題得到解決」。

川普還表示，由於關稅，美國已獲得 7 兆美元的承諾投資，用於建設汽車製造廠、晶片公司和其他類型的企業，「達到前所未有的水準」。然而，在貿易逆差方面，川普表示他已與許多歐洲和亞洲領導人交談，他們都「渴望」達成協議，但只要存在逆差，他就不會這樣做。他認為「逆差就是損失」，並期望未來能實現貿易順差，或者至少達到收支平衡。

他特別指出，與中國的貿易逆差「最嚴重」，且「不可持續」。川普補充說：「我就是因為這個 (解決貿易逆差) 而當選的」。

川普向記者發表談話約 16 分鐘，期間記者多次向他提問有關關稅的問題。總統預計到明年，關稅將帶來額外 1 兆美元的收入。他還表示，各公司將開始遷回美國，例如北卡羅來納州、底特律和伊利諾伊州等地。

川普說：「市場會發生什麼？我無法告訴你。但我可以告訴你，我們的國家已經變得強大得多，最終它將成為一個無與倫比的國家。它將成為世界上經濟上最具主導地位的國家，這才是它應該有的樣子」。

川普政府已實施 對所有進口美國商品徵收 10% 的基本關稅，而一些國家則被徵收更高的關稅。他對中國採取了尤其強硬的態度，中國今年稍早已經受到 20% 關稅的打擊。現在，除了對所有列出的國家徵收的 10% 基本關稅外，中國還將面臨 34% 的互惠關稅。

美國銀行業巨頭摩根大通預測，在川普宣布關稅後，美國和全球經濟衰退的可能性為 60%。

川普的高級官員也在周日早些時候的一系列電視採訪中淡化了最近股市的下跌。財政部長貝森特在 NBC 的「Meet the Press」節目中表示，沒有理由預期會因關稅而出現衰退。「這是一個調整過程」，他補充道。貝森特還認為，川普已經「為自己創造了最大的槓桿，超過 50 個國家已經與政府聯繫，希望降低其非關稅貿易壁壘、降低關稅、停止貨幣操縱」。