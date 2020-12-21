台灣5G用戶體驗 遠傳下載速度、用戶下載速度體驗奪雙冠王

國際行動網路調查權威 Opensignal 今 (21) 公布「台灣 5G 用戶體驗報告」，遠傳 ( 4904-TW ) 在 5G 下載速度與 5G 用戶整體下載速度體驗奪下雙冠王寶座。

Opensignal 首發「台灣 5G 用戶體驗報告」資料收集期間為今年 9 月 1 日至 11 月 29 日，測試 4.4 萬部裝置，測量樣本數超過 2.1 億次，調查台灣電信業者 5G 綜合表現；遠傳「5G 下載速度」以 351.5Mbps 奪冠，其次依序為中華電信 254.2Mbps、台灣大哥大 236.5Mbps、台灣之星 150.9Mbps；遠傳「5G 用戶整體下載速度體驗」則高達 206.9Mbps，和第二名平均速度拉開 64.1Mbps，顯示遠傳擁有 5G 魚肚頻譜、三大電信中平均用戶最大頻寬。

遠傳表示，5G 頻譜競標拿下 3.5GHz 頂級魚肚好位置的 80MHz 大頻寬，加上原有的 4G「夢幻旗艦」頻譜，讓用戶能享受極佳的 5G+4G 全網體驗，一舉摘下本次「5G 下載速度」、「5G 用戶整體下載速度體驗」雙料冠軍。

遠傳表示，基地台選址的重要性較數量更高，透過 AI 大數據分析，根據小至村里的區域人流、APP 使用流量及用戶使用時間，規劃每個 5G 基地台網路建設，並以愛立信獨家設備進行全島建設，一方面減少多廠商網路互容（Multi-vendor inter-operability) 的複雜性，並使用愛立信獲獎的「動態 4G/5G 跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 4G+5G 全網優化技術，成功提供用戶頂級的頭等體驗。

遠傳指出，除在 5G 頻譜競標中取得頂級魚肚 80MHz 頻譜，在網路建設上更持續優化，每建設一座 5G 基站就會進行「4G/5G 單站調整優化」作業，並依照建設進度，持續進行「小區域協調整合」、「中大區域叢集優化」等作業以確保客戶優質體驗，未來將持續用心建設，讓消費者享受 5G 極速飆網之外，更能感受 5G 創新服務的體驗。