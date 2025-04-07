〈美對等關稅〉高盛估加速貨幣寬鬆！一文看懂陸反制美關稅對經濟、人民幣有何影響？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 14:20

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美國總統川普上周三 (2 日) 對中國徵收 34% 關稅稅率，中國其後宣佈反制，對美國進口商品徵收 34% 關稅，高盛(GS-US) 預估關稅將拖累中國今年經濟成長率至少 0.7 個百分點，並預期中國將加快財政寬鬆措施來抵消關稅影響。

高盛表示，考量到美國對等關稅對中國經濟成長可能帶來的壓力，貨幣政策寬鬆恐為進一步的財政支持鋪平道路，今年第二季中國人民銀行有望降準 50 個基點，並下調 20 個基點的政策利率。

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不過，高盛仍維持中國今年經濟成長率估值於 4.5% 不變，因預期今年首季中國經濟成長將勝過預期，但下調獲利預期由 9% 降至 7%。高盛日前也將 MSCI 中國指數及滬深 300 指數 12 個月目標價，分別下調至 81 點和 4500 點，較 2 月中上調時的目標價低了 4.7% 和 4.2%。

對於中國反制美國關稅的反制措施，高盛分析後則指出，中國透過加上稀土出口管制、實體清單限制及反傾銷調查等手段，形成多方反制體系，中美貿易衝突呈現進一步升級態勢。

儘管中國對美進口僅佔其總進口的 6%，但此次關稅調整仍將對部分產業形成壓力。首先，生產者物價指數通膨壓力恐加大，34% 的關稅恐推高中國 PPI 約 50 個基點，但油價下跌有望抵銷部分影響，全年 PPI 估值仍維持 - 0.9% 不變。

消費者物價指數 (CPI) 方面，高盛則認為衝擊有限，因消費品進口佔比低，關稅對 CPI 影響微弱，但若衝突升級，恐將引發輸入性通膨風險。此外，中國進口商可能轉向其他供應國，但短期內，大宗商品價格波動及物流成本上升恐擠壓企業利潤。

人民幣匯率方面，中國人民銀行 (央行) 在關稅生效後允許人民幣適度貶值，但嚴守 7.30 的心理關口。高盛認為，若中國採取更激進貶值策略，可能引來美方進一步反制。

中國外匯交易中心今 (7) 日公佈銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為 1 美元兌人民幣 7.198 元，較前一交易日中間價 7.1889 元貶了 91 個基點，人民幣兌美元中間價在前一交易日單日也調降了 96 基點，

高盛還警告，中美貿易衝突升級將加劇全球經濟成長不確定性。稀土管制與科技封鎖恐重塑全球產業鏈，但中國技術替代進程緩慢，像是零碳船舶研發落後 18 個月，短期內將面臨陣痛。