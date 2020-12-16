MSCI部分指數剔除10家國防黑名單中企 中芯國際在列

鉅亨網編譯張博翔 2020年12月16號10點14分

明晟 (MSCI) 週二 (15 日) 宣布，由於受到川普政府指控涉嫌與中國軍方有關係的中國企業將影響金融機構交易，將把包含中芯國際在內的 10 家中企從 MSCI 全球可投資市場等指數中剔除。

MSCI 表示，被剔除企業包含中芯國際 (SMIC)，中國交通建設 (中交)、中國航天、中國鐵建、中國中車 (CRCC)、海康威視以及中科曙光 (Sugon) 等企業共 10 家，剔除這些個股的指數包含 MSCI 全球可投資市場指數（GIMI）、相關的非市值加權等指數，預計 1 月 5 日收盤後正式生效。

此項決策是於川普政府 11 月中旬對中國企業發布行政命令後所決定，該命令禁止美國人投資 31 家被美國認為與中國人民解放軍有聯繫的中國企業，本月再將 SMIC、中海油 (CNOOC)、中國建設科技 (China Construction Technology) 以及中國國際工程諮詢 (CIECC) 4 家企業列入黑名單，目前共累積 35 家中企。

隨後中國也出面抗議，譴責此舉違反市場競爭原則，然而，MSCI 表示，此行動是基於美國和其他地區 100 多個市場參與者的回饋與意見所做的決定。

MSCI 表示，儘管非美國實體可能不受川普行政命令約束，但許多投資人仍擔心「美國實體在其金融機構中的廣泛影響力，例如商業銀行、證券經紀商與信託機構，因此川普的命令仍將大大限制金融機構的業務，使相關中企證券交易受影響。」

MSCI 表示，若美國進一步更新國防黑名單，將會有更多中企遭剔除， MSCI 未來將發佈各種指數的新版本，例如針對新興市場的指數，而這些指數將保留這些遭列入黑名單的中國企業。