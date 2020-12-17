大補丸 中國宣布28奈米以下製程10年免税

周四 (17 日) 中國財政部、發改委等四大部門宣布，為了促進半導體產業朝向高品質發展，政府鼓勵 IC 電路線寬小於 28 奈米以下、且營運在 15 年以上的半導體企業或項目，從第一年至第十年免徵企業所得稅，自 2020 年 1 月 1 日開始實施。

至於 IC 電路線寬小於 65 奈米以下，且營運在 15 年以上的半導體企業或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅，第六年至第十年依 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。

130 奈米以下，且營運在 10 年以上的半導體企業或項目，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年依照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。

光大證券指出，中國半導體上市企業 2019 年的所得稅總額約為 25.67 億人民幣，半導體上市公司的總純益約為 209.55 億人民幣。

依這項新政，大部分在 A 股上市的半導體企業均能免繳所得稅。光大證券列出有機會受惠的各領域龍頭：