中國證監會研究對網科龍頭徵稅

中國針對電商平台動作不斷，在宣示反壟斷政策後，加稅也是口袋選項之一。中國證監會科技監管局局長姚前表示，政府是否有必要對電商平台企業徵收數位服務稅值得深入研究。

姚前認為第三方電商平台企業掌握大量用戶數據，就像掌握寶貴的礦產資源。企業可以利用大數據分析、洞察用戶的特徵、習慣、需求和偏好，察覺市場變化，調整競爭策略。平台價值源自於用戶，但用戶卻未能從平台價值中獲利好處。

基於上述「用戶創造價值」理念，做為民眾的代表，政府是否有必要像課徵自然資源稅一樣，對平台企業徵收「數位服務稅」是值得深入研究。

他還談到，近幾年與平台經濟相關的稅基侵蝕與獲利轉移問題，也需要引起高度的關注。

(圖片: AFP)

中國中共中央政治局會議針對「強化反壟斷」的聲音才剛落下，不少針對性政策連番推出。本周一中國國家市場監管總局才對阿里巴巴、騰訊等網科龍頭開罰，並表示「網路產業不是反壟斷法外之地」，明確釋出加強網際網路領域反壟斷的監管訊號。現在加稅的箭又已在弦上。

雖然面臨可能加稅的利空，但香港的科網類股今 (17) 日依舊表現不俗，並未受到利空消息影響。上午約 11 時，騰訊（00700-HK）上漲逾 1%、阿里巴巴（09988-HK）上漲逾 2%；美團（03690-HK）上漲 1%；京東（09618-HK）大漲逾 3%。

