電力吃緊 中國祭出方案保電力

近期中國南部地區如浙江、湖南、江西等，紛紛出現地方政府要求限電，對此中國高層接力表態指出中國電力整體供應能力是足夠的，能夠保障用電穩定。不過也指出將祭出方案以保障電力供應。

中國電力吃緊的情況在南部地區擴散開來，不少地區辦公大樓限電、路燈與招牌關閉、甚至要求民眾在家減少使用電暖爐、烤爐等高耗電的電器產品。

周五 (18 日) 陸媒表示中國發改委指出南部多地區出現限電的主要原因，一是工業生產快速恢復拉動用電增長；二是極寒天氣增加用電負荷；三是外受電能力有限和機組故障使得電力供應出現不足。

但發改委強調整體來看全中國的電力供應能力是足夠的，能保障用電穩定。

(圖片: AFP)

同時中國能源局也指出將採取四大措施保障電力供應。第一是督促電網企業改善運作方式，加強輸變電設備維護管理，研究跨省跨區聯絡線送電的可能性，充分發揮大電網作用，提高地區間電力資源調配能力。

第二則是督促發電廠加強機組維護作業，確保機組穩定供應電力，避免因重要設備臨時停運造成電力缺口。

第三是部署煤炭安全穩定供應工作，做到今年冬季與明年春季煤炭穩定供應。

四是督促各地區電力主管部門落實緊急預備方案，做好防範應對低溫災害準備，指導發電廠做好搶修復電緊急準備，最大限度降低自然災害對電力系統運行造成的影響。

