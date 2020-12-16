〈蔣尚義回鍋中芯〉梁孟松閃辭 業界解讀可能的兩大因素

台積電 (2330-TW) 前營運長蔣尚義確定回鍋中芯擔任副董後，同樣出身台積電的中芯聯合執行長梁孟松向董事會閃辭，除因未事先被知會、認為不受尊重外，業界人士認為，蔣尚義將成為其頂頭上司，介入原由其主導的研發體系，及技術發展路線不同，都是主要因素之一。

在梁孟松 2017 年 11 月擔任中芯聯合執行長後，業內就多次傳出其與另一位執行長趙海軍不和，而蔣尚義將回鍋中芯的消息傳出時，外界一度認為，蔣尚義可能成為趙海軍、梁孟松與中芯董事長周子學間的溝通橋樑，使管理階層更團結，以抵禦美國政府祭出的限制政策與打壓，但沒想到，蔣尚義的回歸，卻是點燃梁孟松離開中芯的引信。

梁孟松過去曾是蔣尚義的部屬，2009 年時從台積電離開，據業界人士指出，梁孟松當時離開台積電的原因，與此次閃辭中芯聯合執行長的導火線相似，同樣是不滿人事異動，有業界人士表明，對他的做法並不意外，認為這就是梁孟松的行事風格。

從營運管理角度來看，業界人士指出，蔣尚義此次回鍋與 2016 年 12 月至 2019 年 6 月時擔任中芯獨立非執行董事時不同，當時的職務並不會插手公司研發與營運管理，也非梁孟松的上司，梁孟松只需向周子學報告。

不過，蔣尚義此次回鍋任副董事長，就成為梁孟松的頂頭上司，且蔣尚義將直接介入到原由梁孟松主導的中芯研發體系，在趙海軍、梁孟松已有不合傳聞下，蔣尚義加入後，可謂「一山難容三虎」。

另一方面，從技術層面來看，梁孟松擔任聯合執行長 3 年期間，完成 28 奈米至 7 奈米，共 5 個世代的製程技術開發，雖帶領中芯在先進製程進度大躍進，但受到美國對中芯祭出制裁影響，梁孟松擅長的製程微縮逐漸面臨瓶頸。

而蔣尚義選擇回到中芯，除因與周子學熟識外，他也表明對半導體業還有強烈熱情，非常熱衷先進封裝與小晶片 (Chiplet) 技術，且在中芯實現理想會較容易。

業界人士認為，這也意味著他回鍋後，將直接影響梁孟松主導的製程微縮路線，轉而著重朝系統整合路線邁進的先進封裝與小晶片 (Chiplet) 技術，這或許也是梁孟松之所以說，「你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拚奮鬥」的原因之一。

