〈蔣尚義回歸中芯〉傳不滿未被知會而請辭 中芯：正與梁孟松核實辭任意願

台積電 (2330-TW) 前營運長蔣尚義回歸中芯國際，在中芯國際 15 日召開臨時董事會後，宣布蔣尚義獲委任副董事長的同時，據陸媒報導，同樣出身台積電的中芯國際聯合執行長梁孟松不滿未被事先知會，認為不受尊重，而向董事會遞交辭呈。對此，中芯國際今 (16) 日也證實此消息，並表示，目前正積極與梁孟松核實其真實辭任意願。

蔣尚義近期傳出將在明年元旦後，出任中芯國際副董事長，而中芯國際 15 日召開的臨時董事會上，也通過委任蔣尚義為中芯國際董事會副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員。

不過，在蔣尚義確認將回歸中芯國際的同時，傳出梁孟松不滿事前未被告知，認為自己不受尊重，向董事會遞交書面辭呈。

據陸媒報導，市場流傳梁孟松的辭職聲明，聲明中指出，「我是在 12 月 9 號，上星期三早上，接獲董事長電話告知，蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，我感到十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。」

他並表示，自己深深感到已不再被尊重與不被信任，同時也指出，「在公司董事會和股東會通過蔣先生提名任職後，我將正式提出辭呈。但公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而我應有接受和申訴的權利。」

中芯國際也針對此聲明做出回應表示，公司已知悉梁孟松其有條件辭任的意願，目前正積極與梁孟松核實其真實辭任意願，任何關於上述事宜的進一步公告，將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》適時作出。任何本公司最高管理層人事變動，以公司發佈公告為準。