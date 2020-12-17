〈台股盤前要聞〉三強打造5G智慧工廠、聯電擴12吋產能 今日必看重要財經新聞

台股盤前有九大重點，包括日月光攜手高通、中華電打造 5G 毫米波智慧工廠，信錦力拚打進蘋果鏈，以及聯電將斥逾 286 億元擴充 12 吋產能，以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

日月光攜手高通、中華電 創全球首座 5G 毫米波智慧工廠

日月光投控 (3711-TW) 昨 (16) 日在高雄廠 K23 廠，與中華電信 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，執行長吳田玉指出，透過此次經驗累積，未來也不排除導入既有的 18 座智慧工廠。閱讀全文...

信錦拚打進蘋果鏈 找來大咖助陣

軸承廠信錦 (1582-TW) 子公司陸合企業昨 (16) 日進行董事補選，值得注意的是，信錦找來國內 MIM(金屬粉末射出成形) 專家黃坤祥出任陸合董事，據悉，黃坤祥大有來頭，過去曾協助研發蘋果 iPhone 機構件，加上陸合另一股東美律，也同樣是蘋果供應鏈成員，為信錦搶進蘋概鏈增添想像空間。閱讀全文...

聯電通過 286.56 億元資本預算案 將擴 12 吋產能

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (16) 日公告，董事會通過新台幣 286.56 億元資本預算案，將用於 3 座 12 吋廠的擴產需求，製程則以 28 奈米為大宗。閱讀全文...

聯發科擬取得亞信 2 成股權 搶攻工業乙太網路市場

聯發科 (2454-TW) 昨 (16) 日代子公司絡達公告，董事會決議以不超過 4.96 億元，認購亞信 (3169-TW) 私募普通股，持股比約 2 成；由於亞信長期布局工業乙太網路晶片，聯發科此舉也被市場解讀，將搶進工業乙太網路市場。閱讀全文...

明年市況好 童子賢、彭双浪按讚 未來半年訂單免擔心

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (16) 日出席台北市電腦公會 (TCA) 會員大會，展望明年，童子賢表示，目前科技業仍處在努力工作、供不應求的狀態，中長期遠距、科技產品需求成長趨勢不變，不用擔心未來 3-6 個月訂單有太大的起伏變化。閱讀全文...

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪表示，受上周台灣地震、玻璃基板大廠日本電氣硝子 (NEG) 停電，導致玻璃熔爐受損等兩大因素影響，將使面板供給更加吃緊，直言現在面板廠是「一手缺 IC、一手缺玻璃」，維持訂單能見度到明年上半年的看法。閱讀全文...

明年報稅更省 基本生活費調升到 18.2 萬元

減稅小確幸來了！財政部賦稅署昨 (16) 日宣布，109 年度每人基本生活所需費用調升至 18.2 萬元，較前年增加 7000 元，為歷年最大調幅，估有 205 萬戶受惠，減稅利益約 96.57 億元。閱讀全文...

中研院看明年我 GDP 將達 4.24%

中研院昨 (16) 日發布台灣經濟情勢展望，預估今年經濟成長率 (GDP) 將達 2.71%，一口氣較 7 月的預測值 1.15% 上修 1.56 個百分點，更優於主計總處上月發布的最新預設值 2.54%；展望 2021 年，中研院對全球經濟復甦、國內消費和投資回復成長動能樂觀，預估全年 GDP 可達 4.24%，優於主計總處預估值 3.83%。閱讀全文...

筆電、顯卡供需仍吃緊 華碩需求看到明年上半年

華碩 (2357-TW) 共同執行長胡書賓昨 (16) 日出席台北市電腦公會 (TCA) 會員大會，展望未來，胡書賓表示，現階段華碩筆電、板卡、顯卡供給仍吃緊，預估供不應求狀態將延續至明年第 2 季，華碩將持續與供應商保持良好關係，維持穩定供貨。閱讀全文...

鴻海 MIH 首款電動車開發者平台問世 明年 4 月底開始交貨

鴻海 (2317-TW) 昨 (16) 日宣布，MIH 電動車開放平台聯盟，首款開發者工具平台「EV Kit」預計明年 1 月發佈，4 月底開始陸續交付給全球開發者；而鴻海 10 月中公開 MIH 聯盟後，短短 2 個月，就有逾 200 個會員加入，鴻海預告，Logo 牆也將在近日發佈。閱讀全文...