美國ETF市場年吸金274億美元創新高 永續投資成亮點

FactSet 數據顯示，今年以來，美國 ETF 市場投資額達到 274 億美元，創下歷史新高，其中又以 ESG 類別資產最為吸金，隨著近年來永續議題受到重視，ESG 正在市場掀起一波投資浪潮。

CFRA 的 ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 表示，今年 ETF 投資額激增，部分和少數股票的超額報酬有關，這些股票多半受到居家防疫概念股帶動。

舉例來說，受惠於雲端通訊服務供應商 Twilio(TWLO-US) 和 Slack(WORK-US)，今年以來 Nuveen ESG 中型成長股 ETF 已上漲 42％，相較之下，標普 500 指數今年以來僅漲 14％。

ESG 主題的 ETF 同樣在今年獲得可觀的獲利。

因持有替代能源供應商，今年以來，iShares 全球乾淨能源 ETF 和 KraneShares MSCI 中國環境 ETF 獲利幾乎翻了一倍，這主要歸功於持有替代能源科技公司 Plug Power(PLUG-US) 和中國電動汽車新創蔚來汽車 (NIO-US)，兩者今年分別漲了 8 倍和 10 倍。

多家投資管理公司正積極推出 ESG 主題 ETF，市場認為，對拜登政府「綠色新政」的政策期望，可望在未來激發更多 ESG 投資需求。

今年 2 月，貝萊德發行了 iShares ESG MSCI EM Leaders LDEM ETF，瞄準新興市場中注重企業社會責任的公司，目前已累積超過 8 億美元資金，道富的 SPDR 標普 500 ESG ETF 自 7 月發行以來也吸引近 9000 萬美元資金。

貝萊德針對 425 名投資經理人進行調查後發現，上述管理 25 億美元資產的經理人普遍計劃在未來 5 年內，將旗下的永續投資配置調升一倍，平均達到投資組合的約 37％。