金管會三面向放寬ETF投資 估8家投信32檔基金可受惠

為利持續推動我國 ETF 市場發展，金管會今 (17) 日宣布，將從「單一投資者持有 ETF 比重最終目標由 30% 拉高到 50%」等三大面向放寬 ETF 投資人分散管理措施，將有至少 8 家投信的 32 檔基金可受惠，且投信可送審新基金，有助提升 ETF 市場活絡。

金管會表示，之前考量 ETF 為公開募集且掛牌交易的基金商品，為求我國 ETF 市場能長遠穩健發展，於去 (2019) 年 4 月參採投信投顧公會建議方案，以單一投資者持有 ETF 比重不宜超過 30% 為最終目標，並允許採取逐漸調整持有比重的方式，要求投信公司就所經理的 ETF 進行投資人分散。

據金管會統計，債券 ETF 的規模從去年 4 月的 6501 億元，到今年 10 月底達 1 兆 3361 億元；股票 ETF 則從去年 4 月的 1688 億元，今年 10 月底達 2829 億元。

2019 年 4 月底時已成立含未掛牌債券 ETF，有 8 檔出現單一投資人持有比重逾 90％，有 5 檔是有單一投資人持有逾 70％但未達 90％，到今年 10 月底，102 檔債券 ETF 中，只有 1 檔出現單一投資人持有逾 90％，4 檔出現單一投資人持有逾 70％未達 90％。

若看股票 ETF，2019 年 4 月底時是 59 檔，有 7 檔出現單一投資人逾 90％，5 檔單一投資人逾 70％未達 90％，到今年 10 月底共 63 檔股票 ETF，只有 2 檔單一投資人逾 90％，2 檔有逾 70％未達 90％。

金管會進一步指出，由上述數據可知，相關 ETF 投資人分散管理措施實行一年多後， ETF 投資人散眾化已見成效，因此參酌投信投顧公會建議，將從三大方向進一步放寬 ETF 投資人分散管理措施，如下：

一、單一投資者持有 ETF 比重最終目標由 30% 放寬為 50%：

去年 3 月 19 日以前成立的 ETF，單一投資人之最高持有比重採取逐年調降方式，今年底為 70%、明年底為 50%，原本金管會要求最終要降到 30%，現在放寬只要降到 50％即可；2019 年 3 月 20 日之後成立的 ETF，原要求成立滿 6 個月後單一投資人最高持有比重不可超過 30%，現在也以 50% 為上限。

二、規模未達 30 億元的 ETF 之投資人分散標準進一步放寬：

金管會表示，鑒於中小型投信公司所經理的 ETF 規模普遍較小，而小規模 ETF 更易因投資人申贖或買賣而導致不符合單一投資人持有比重標準，進而影響小規模 ETF 的成長性，以及影響這些小規模投信公司新 ETF 的申請或申報案件，因此決議進一步放寬小規模 ETF 的單一投資者持有比重以 70% 為上限。

三、分開檢視股票 ETF 與債券 ETF 的投資人分散執行情形，作為日後投信公司申報或申請募集同類型 ETF 案件的准駁考量。

金管會強調，為了更活絡 ETF 市場，該會仍將持續檢視 ETF 投資人分散情形，並持續推動 ETF 相關管理措施，包括：加強 ETF 所追蹤標的指數的審查、ETF 標的指數成分券的分散性與流動性、ETF 相關資訊公開揭露、定期檢視 ETF 折溢價狀況等。