【永豐期貨】台股開高走高大漲逾200點 收復短期均線

期貨走勢

台指期週三上漲 239 點至 14323 點。價差方面，台指期正價差擴至 18.54 點，電子期正價差擴至 1.79 點，金融期轉為逆價差 - 2.24 點。現貨部分，三大法人買超 272.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 4126 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2356 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 3304 口至 - 3645 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 6804 口至 - 8648 口。

週二消息傳出新刺激方案談判有望達成協議，加上 FDA 即將授權使用 Moderna 疫苗，市場保持樂觀情緒，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.14%，標普 500 上漲 1.28%，那斯達克上漲 1.25%，費半指數上漲 1.41%。台股今天開高走高，今天為結算日，受美股上漲激勵，加權指數終場大漲 1.68%，收 14304.46 點，收復 5 日線及 10 日線，權值股來看，台積電回測 500 元關卡後反彈上漲，上漲 1.59%，收 512 元，大立光也回神，有逾 3% 的漲幅，收 3325 元，電子族群及 IC 大廠帶領大盤上攻，部分傳產也出現補漲行情。進入年底，市場觀望氣氛慢慢浮現，上方獲利了結賣壓也存在，但漲多拉回回側下方支撐，有助於多頭格局的延續，本週有美國聯準會利率決策，另外紓困案結果也快出爐，若結果樂觀仍有機會再推升大盤。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 13000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.99 升至 1.17。VIX 指數下跌 0.72 至 17.43。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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