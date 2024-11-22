川普2.0難捉摸？馬斯克入閣！專家：唯一確定的是創新研發龍頭企業，表現有機會更勝美股主要指數
鉅亨研報 2024-11-22 13:28
美國總統大選由共和黨候選人川普拿下白宮寶座，並且橫掃參眾兩院的國會多數席次，面對即將到來的川普 2.0 全面執政所帶來的不確定性與聯準會降息速度可能放緩，全球股市呈現上沖下洗。投資人該如何配置？哪類型投資主題才是勝率較高標的？
美股對川普勝選的正面反應是意料之中的事，除了開票結果基本上呈現一面倒外，市場對「川普交易」反應正面，川普選舉時所承諾的企業減稅及放寬對能源、金融部門的管制，對美國企業是巨大利多。國際外資金融機構對 S&P 500 指數未來 12 個月目標價已上看 6500~6700 點，關鍵理由包含：美國經濟溫和成長、Fed 降息及 AI 浪潮的持續，並認同川普降低企業稅及放寬管制無疑會為美國企業提供額外的助力，美國企業在《財富》全球 500 強（Fortune Global 500）的入榜企業數成為全球上榜企業最多的國家，前十大的美企包含排名第一、第二的沃爾瑪、亞馬遜，以及 iPhone 製造商蘋果（Apple）、健康保險及衛生科技巨頭聯合健康保險（UnitedHealth Group）、巴菲特創辦的多元控股公司波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）、美國最大藥房連鎖企業 CVS 健康公司等，足見美利堅企業龍頭在各領域獨占鰲頭的高度實力，尤以獨占性高的美國龍頭企業，業績能見度高。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出的主張究竟是選舉語言、以及將來是否落實這些政策都需要密切觀察，唯一確定的是「重商主義」立場，過去在川普 1.0 期間曾實施企業減稅、監管放寬等措施，在接下來續任期間這些政策延續機率相當高。此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克 (Elon Mush) 互動緊密，而馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，馬斯克已確定執掌政府效率改革部門，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。
野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君進一步表示，根據統計，上次川普當選期間股市表現相對亮眼，道瓊工業指數、S&P500 指數與科技股為主的 NASDAQ 指數期間分別繳出 78.1%、83.4% 與 146.6%，聚焦各大產業領頭羊的「彭博研發龍頭指數」更上漲 161.0%，更可望受惠川普重商主義的政策立場，在表現上獨領風騷。面對即將到來的川普 2.0，企業支持等相關政策承諾若兌現，美股有望向上表態，00971 所追蹤聚焦各產業領頭羊的「彭博研發龍頭指數」可望更加受惠「川政」佔據領先地位，展現更佳的動能。
林怡君指出，彭博研發龍頭指數是從美國前 1000 大市值公司之普通股裡，透過關鍵的「研發費用篩選」，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，加上市值 / 流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，精選出前 50 大成分股，並以單一個股上限 8%、單一產業上限 40% 保有適度投組分散性。該指數不單押特定產業，從各領域選出的「研發龍頭」，有助於在快速變化經濟環境中，掌握趨勢脈動帶來的各個產業商機與美股產業輪動機會，提供具吸引力的投資機會，讓投資人免於煩惱挑選個股，便可輕鬆掌握不同產業的研發龍頭商機。
即將於 12 月 18 日募集的 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF」即是追蹤彭博研發龍頭指數」，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股 ETF。觀察其長期成長潛力，該追蹤指數 2007 年以來迄今總報酬達 1086.07%，爆發力十足，年化報酬率高達 15.22%，不但勝過美股主要指數如 S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素 2000 指數約 241.39% 至 769.05% 不等，在波動度表現則與大盤或主要指數相當，即只需承擔與大盤相當的波動性，便能得到股價成長更具爆發力的機會。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手 AI 科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的 ETF 來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。
投資人應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
* 本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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