亞馬遜空運再添9架飛機 分析師：有朝一日正面槓上UPS、聯邦快遞

雖然航空業受新冠病毒疫情重創，但亞馬遜 (AMZN-US) 的航空貨運業近幾個月的業績卻蒸蒸日上。

根據 DePaul 大學 Chaddick 大都會發展研究所報告，在 5 月至 7 月期間，Amazon Air 機隊增加 9 架飛機，這是自該機隊成立以來，3 個月期間新增飛機數量最多的一次。

該報告說：「Amazon Air 在 2020 年夏季快速發展，但同一時期的航空貨運量較去年同期大幅下降。」

Amazon Air 目前擁有約 70 架飛機，亞馬遜 6 月時曾預計 2021 年增加至 80 架以上。亞馬遜 2019 年 2 月統計當時擁有 50 架。

成立於 2016 年的亞馬遜艦隊是該公司推進一日或兩日到貨服務的一大關鍵，目前亞馬遜大量的運輸需求仍仰賴外部貨運公司，但已漸漸將物流作業過程移到內部操作，以利更妥善管理成本和運送速度。

分析師相信，亞馬遜的航空機隊加上龐大的飛機、卡車拖車和貨車網絡，有朝一日必會與 UPS (UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 正面對決。

新冠疫情讓亞馬遜在保證快速交貨方面備感壓力，因為消費者居家上班上課，致使防疫期間網購量暴增。

根據 DePaul 今年 5 月的研究報告，雖然 Amazon Air 自 5 月起不斷成長，但規模仍遠不及業界對手，例如聯邦快遞擁有 463 架飛機、UPS 艦隊有 275 架、DHL 則有 77 架。

該報告認為，亞馬遜斥資 15 億美元在北肯塔基州打造的航空港可望帶來優勢，該空港預定 2021 年啟用，其設計旨在容納 100 架亞馬遜旗下飛機，並處理每日估計 200 趟航班。

「亞馬遜在北肯塔基州辛辛那提 (Cincinnati) 重金打造的大型空港可望改變現況，該空港似乎將會是亞馬遜發展全面國內運送服務的一大關鍵。」