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美國銀行：標普500指數有望在明年衝上4000點

美國銀行：標普500指數有望在明年衝上4000點(圖片：AFP)
美國銀行：標普500指數有望在明年衝上4000點(圖片：AFP)

根據美國銀行 (Bank of America) 技術分析師的報告顯示，在 2021 年，美股有望持續向上趨勢，標普 500 指數在明年上看 4000 點。不過，如果出現回檔，3200 點將會是重要的支撐。

美銀首席股票技術策略師 Stephen Suttmeier 在報告中表示，到 2021 年，在許多的利多支持下，美股將會走升，標準普爾 500 指數有望升至 4000 點，意味著較週一收盤價還有 10% 的上漲空間。

報告中指出，從標準普爾 500 指數來看，關鍵支持是在 3200 點，和週一 (14 日) 的收盤價相比，意味著美股要下跌 12% 才會來到 3200 點。今年秋季，股市曾短暫回調測試 3200 點關卡，就是夏季股市突破後的一次回測。美銀指出，3200 點將會是 2021 年走勢的一個重要支撐。

報告中表示，歷史數據表明，若是在本年度美股下跌 10% 以上，通常隔年的 1 月、第一季和全年都有較高的回報。考慮到 2020 年股市曾一度下跌 35%，以上的季節性趨勢就有可能會在 2021 年發生。

此外，歷史數據也顯示，通常在新總統上任後的第一年，股市平均上漲 7.1%，而在民主黨上任的期間，平均能上漲 11.4%。

另外，報告中也指出，今年上半年美股出現杯炳型 (cup-and-handle) 的技術形態，使得標普 500 指數在夏季突破。從該項模式得出，上行個空間可以達到 4270 點，較週一收盤價高 17%。

「3 月份的新冠肺炎疫情引發修正，6 月份市場出現反彈，形成了這種看漲的技術型態。」報告中說道。

儘管如此，美銀也承認表示，股市可能要等到 2022 年才能達到這個價格目標，但他們並不排除標普 500 指數能在 2021 年突破 4,000 並逐漸趨向 4270 點的可能性。

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