英特爾：2022年SSD將比傳統機械硬碟更實惠

英特爾 (INTC-US) 週二 (15 日) 表示，隨著固態硬碟 (SSD) 整體成本下滑，到 2022 年，SSD 與傳統機械硬碟 (HDD) 的總擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 將見到交叉點，亦即買進 SSD 相對花費更少。

英特爾 NAND 產品和解決方案主管 Rob Crooke 指出，多層數 3D NAND 的開發，將使得 SSD 的總擁有成本，在約 1 年時間後追上傳統硬碟。

TCO 包括了產品採購到後期使用、維護的成本，是許多公司經常使用的技術評價標準。

Crooke 認為，使用 PLC NAND，比當前其他技術的存儲密度更高、單位容量存儲成本更低。英特爾在此走向了正確方向，並且已經制定未來遷移到 PLC 的計畫。

與此同時，英特爾推出三款新的 3D NAND SSD：包括用於客戶端系統的 SSD 670p，以及使用 QLC NAND 和兩個數據中心級驅動器—TLC D7-5510 和 QLC 144 層 D5-P5316。

對於業界來說，英特爾聲稱 HDD-SSD TCO 成本交叉將在 2022 年發生，這個看法仍出人意料，而且是戲劇性的。在這樣趨勢之下，傳統硬碟市場可能面臨緩慢的下降。

不過，由於英特爾已經將 NAND 代工和 SSD 業務轉移到 SK 海力士，未來相關業務也將轉往這家南韓巨頭，儘管這筆交易要到 2025 年才能完成。