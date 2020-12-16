大量明年上半年訂單能見度高 營收可望突破新高

PCB 製程設備廠大量科技 (3167-TW) 11 月營收以 2.8 億元，改寫 3 年來新高，依照大量最新接單狀況來看，強勢業績動能至少可維持到 2021 年中，將有助明年營收突破 2018 年高點 39.87 億元。

去年以來，台、陸 PCB 廠設備投資力道持續加溫，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 都有整廠擴廠案，大量科技下半年營運加溫，11 月營收改寫 3 年新高後， 12 月營收也能與 11 月相當，大量主管指出，大量科技營運逐步走出谷底，動能並可延續至明年上半年。

大量科技第三季營收 6.95 億元，季增 21.8%，年增 62.2%，明顯走出谷底。前三季合併營收 15.88 億元，年增 14.8%，稅後純益 1.24 億元，每股純益 1.54 元。

法人以第四季維持第三季每股 0.54 元獲利水準計算，大量科技今年本業每股純益為 2.08 元。

大量科技設備應用於 PCB 製程設備包括成型機、鑽孔機等，公司主管指出，目前 PCB 產品線在手訂單已看到明年中，主因客戶拍板擴廠計畫，加上 5G、車載及 AI 應用需求大增。

大量科技開發生產的半導體製程設備，主要在晶圓外觀檢查機及測試編帶機等。