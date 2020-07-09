大量科技Q2營收5.7億元創七季新高 下半年接單旺

PCB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 6 月營收表現亮眼，帶動第二季優於去年同期，以 5.7 億元創 7 季新高，大量科技總經理陳尚書指出，中國大陸新冠肺炎疫情、美中貿易戰趨緩後，今年下半年接單將漸入佳境，對明年也樂觀。

大量科技今 (9) 日公布 2020 年 6 月營收 2.33 億元，月增 46.01%，年增 34.89%，第二季營收為 5.7 億元，創下 7 季以來新高，季增 76.61%，年增 12.26%，2020 年上半年營收為 8.94 億元，年減 6.43%。

大量科技第二季隨著市場需求恢復，單季營收回升，陳尚書指出，下半年接單漸入佳境，對明年也樂觀看待，受惠 NB、平板、遠距視訊設備 PCB 需求走揚，目前接單以 PCB 成型設備回復狀況較佳，但鑽孔機業務除仍遭遇市場競爭，今年 PCB 廠無大量擴產需求，導致業績回升速度較慢。

大量科技上半年營收中，PCB 營收過半，陳尚書指出，預估在台灣 PCB 廠大力擴充下，下半年由於 5G 通訊需求與台灣 PCB 業者擴廠等有利因素帶動下，對東南亞、台灣等地設備銷售並不看淡。

同時，大量科技也認為，包括中國 PCB 業者的缺工問題浮現，大量科技針對 PCB 製程自動化系統整合，也符合中國大陸廠商需求。大量科技第一季營收 3.23 億元，毛利率為 28.63%，優於去年同期的 24.61%，稅後純益 1459 萬元，每股純益為 0.18 元。

值得注意的是，大量科技半導體設備成長動能強，2019 年半導體設備營收約 6000 萬元，公司擬訂今年半導體業務成長目標，將在現有八德廠外租用新生產據點，有助快速反應客戶需求。

大量科技在半導體檢查、量測技術上，正與學界合作開發晶圓拋光墊量測設備，將用於節省製程對於拋光墊的使用成本，預計第三季開發出原型機，陳尚書說，就目前大量科技生產的製程設備而言，毛利率高於包括成型機、鑽孔機等已成熟的 PCB 設備。