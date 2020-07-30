大量科技Q2獲利季增3.4倍 上半年EPS 1元

PCB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 第二季營收優於去年同期，以 5.7 億元創 7 季新高，稅後純益 6420 萬元，季增 3.4 倍，年增 48 %，上半年稅後純益 7801 萬元，年減 10%，每股純益 1 元；大量科技總經理陳尚書指出，今年下半年接單漸入佳境，對明年營運也樂觀。

大量科技第 2 季稅後純益 6420 萬元，季增 3.4 倍，年增 48%，每股純益為 0.8 元；上半年稅後純益 7801 萬元，年減 10%，每股稅後純益為 1 元。

大量科技第二季隨著市場需求恢復，單季營收回升，陳尚書指出，下半年接單漸入佳境，目前以 PCB 成型設備回復狀況較佳，但鑽孔機業務除仍遭遇市場競爭，且今年 PCB 廠無大量擴產需求，導致業績回升速度較慢。

大量科技上半年營收中，PCB 營收過半，陳尚書指出，預估在台灣 PCB 廠大力擴充下，下半年還有 5G 通訊需求與台灣 PCB 業者擴廠等因素帶動，對東南亞、台灣等地設備銷售並不看淡。

同時，大量科技也認為，包括中國 PCB 業者的缺工問題浮現，大量科技針對 PCB 製程自動化系統整合，也符合中國廠商需求。值得注意的是，大量科技半導體設備成長動能強，2019 年營收約 6000 萬元，今年半導體業務成長目標，將在現有八德廠外租用新生產據點，有助快速反應客戶需求。

大量科技在半導體檢查、量測技術上，正與學界合作開發晶圓拋光墊量測設備，將用於節省製程對於拋光墊的使用成本，預計第三季開發出原型機，陳尚書說，就目前大量科技生產的製程設備而言，毛利率高於包括成型機、鑽孔機等已成熟的 PCB 設備。