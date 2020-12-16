美股高處不勝寒？專家傳授操作秘訣

今年以來全球股市大漲，尤其是美股頻創新高，現在還能布局美股嗎？日盛證券建議，想要投資美股的人，可以掌握「逢低布局科技類股」、「轉向低基期的價值型潛力股」、「定期定額買美股基金或 ETF」等三大策略，參與美股上漲的契機。

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球景氣步入衰退，不過各國政府祭出大撒錢的救市政策，使得全球資金氾濫，推升了股市表現。日盛證券經紀事業處資深副總經理謝雨潤以美股為例，在科技股領軍下，美股從 3 月底修正後迄今，大幅反彈，並且頻創波段新高，臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、字母公司等尖牙股 (FAANG+)，今年 3 月低點至 11 月底，漲幅介於 70%~120% 不等，本益比也從今年初的 20-24 倍，攀升至目前的 32~37 倍。

美國尖牙股自 3 月股災迄今之漲幅

資料來源：日盛證券提供，資料統計至 2020/11/27

三大操作策略 迎戰美股「漲」聲過高

也因美股漲幅已高，目前時點是否仍可進場，成為不少投資人的疑問，謝雨潤認為，疫情能否控制得當、QE 政策未來是否會轉向等兩大因素，關乎美股後市發展，因此，後續觀察重點為疫苗施打效果及市場資金變化情況，並建議採取三大操作原則，防範投資美股過高的風險。

一是逢低布局科技類股：新冠疫苗利多消息陸續出籠，加上科技股先前漲幅已高，使得科技類股近期表現暫時受到壓抑，股價回檔修正在所難免。不過，新冠疫情影響，將加速生活、工作、教育、娛樂等多元化線上應用，包括 5G、AI、自駕車等相關科技題材，仍為長線趨勢與焦點所在，預估未來科技股股價經過修正後，仍持續受到市場青睞。因此，科技類股拉回修正，若有進到合理價位，即可逢低布局。

二是轉向低基期價值型股票：觀察近幾周市場資金流向，開始轉進能源、原物料、工業與金融等類股的資金，有明顯增加。除了科技股漲幅過高，市場資金輪動的因素以外，疫苗利多消息也為這些受到疫情影響的類股，例如傳產股或服務類股，提供強大的反彈空間。一旦疫情趨緩、經濟恢復成長，這些低基期的價值型類股，將會因為需求回溫，帶動獲利提升，後續股價表現可期，因此，投資人不妨趁此時布局能源、航空等疫苗利多相關類股，或是拜登當選相關題材，例如基礎建設、鋼鐵、潔淨能源。

三是定期定額投資美股或基金：若是不懂得如何選股的人，可以透過基金或是 ETF 更廣泛布局，例如羅素 1000 價值指數 ETF(IWD US)，主要配置在金融、健康護理、工業與通訊等多元化產業，近期漲幅已經超過那斯達克指數，後續表現仍值得期待。若想要再降低風險者，則不妨採取定期定額的投資方式，分批買進，發揮微笑曲線作用，提高投資勝率。

資料來源：日盛證券提供

複委託帳戶加值服務 廣受美股投資人青睞

目前國人投資美股，可以藉由美國券商直接開戶、台灣券商開立複委託帳戶、以及台股市場購買美股成分的 ETF 等三種管道。其中，複委託的美股交易手續費雖然較高，但是享有的加值服務，包括提供配息免稅標的，協助股票分割、退稅、遺產稅、交易糾紛等等附加價值，遠勝於低廉手續費的海外券商，也因此，許多投資人寧願支付高一點的交易手續費，選擇複委託的方式交易美股。

尤其是美國投資標的眾多，以債券為例，光是美國掛牌的債券商品高達上萬檔，自行選擇不易。若是透過券商複委託，標的選擇會簡單許多，因為券商會先行篩選標的，再提供客戶選擇，就像 0050、0056ETF 一樣，從上千檔台股中，所選出來的成分股均是一時之選，複委託也是如此，以日盛證券為例，以追求優於大盤為目標，精挑細選投資標的，除了考慮流動性、市場資金流向、投資評級、殖利率、報酬率、風險程度等等因素之外，也因國人偏愛配息型商品，會篩選配息免稅的投資標的，以符合國人現金流所需，打造最合適的投資解決方案。

以美國特別股為例，股息稅率高達 30%，不過，有些特別股可以免稅，有些則不行，謝雨潤舉例說明，若某檔特別股殖利率 5%，必須扣稅的話，稅後的殖利率就會降至 3.5%，即使將來要申請退稅，程序也十分繁雜，這是透過海外券商直接開戶，自己必須處理的問題。然而，若是透過日盛證券複委託，不僅提供免稅的特別股標的，還會整理完整的特別股相關資訊給客戶，包括風險、流動性、收益性、浮動票息條件、是否可轉換普通股等訊息，其餘如遺產稅、退稅申請、股票分割等事務，也均有專人諮詢及協助處理，對於客戶而言，省時又節稅，可以克服海外投資不熟悉的痛點。

投資美股管道比一比

資料來源：日盛證券

日盛證美股通幕後推手謝雨潤資深副總經理及林建勳協理。(圖: 日盛證券提供)

由於投資市場千變萬化，尤其美股沒有漲跌幅限制，一有資訊落差，投資結果就會失失之毫釐，差之千里，也因此，日盛證券與美國芝加哥期權交易所簽約，取得美股即時報價資訊授權，今年 11 月開始，凡是日盛證券複委託客戶只要有交易，即可免費使用日盛 Smart APP「日盛美股通」，可以獲得美股即時報價與個股新聞訊息，破除了在台交易美股，延遲 15 分鐘的報價限制。台灣投資人買賣美股，可以跟美國在地投資人所獲得的資訊完全同步，沒有時差也沒有距離。而且 APP 全中文化設計，包括使用介面、個股新聞等等，更是解決了國人英文障礙的投資藩籬，讓美股投資更輕鬆容易。