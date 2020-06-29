〈大量科技展望〉Q2營收可望優於去年同期 下半年接單回溫

PCB 設備廠大量科技 (3167-TW) 今年首季因疫情影響，營收陷入谷底並下滑到 3.23 億元，年減 27.68%，第 2 季隨著市場需求恢復，估單季營收將回升，並可望超越去年同期 5.08 億元；預估 2020 年上下半年的營收比重為 45% 比 55%，下半年將較上半年成長。

大量科技總經理陳尚書指出，中國大陸新冠肺炎疫情、美中貿易對抗趨緩後，大量科技今年下半年接單將漸入佳境，對於明年也樂觀。

大量科技今 (29) 日召開法說會，總經理陳尚書指出，受惠 NB、平板、遠距視訊設備 PCB 需求走揚，，目前接單以 PCB 成型設備回復狀況較佳，但鑽孔機業務除仍遭遇市場競爭外，設備類需求是來自大規模產能擴充，今年以來 PCB 廠並無大量擴產需求，導致業績回升速度較慢。

大量科技前 5 月營收 6.61 億元，其中以成型機占營收比重 55% 最多，鑽孔機 32%，半導體設備 4%，陳尚書指出，預估在台灣 PCB 廠大力擴充下，下半年由於 5G 通訊需求與台灣 PCB 業者擴廠等有利因素帶動下，對於東南亞、台灣等地設備銷售並不看淡。

同時，大量科技也認為，包括中國 PCB 業者的缺工問題浮現，大量科技針對 PCB 製程自動化系統整合，也符合中國大陸廠商需求。

大量科技第一季營收 3.23 億元，毛利率為 28.63%，優於去年同期的 24.61%，稅後純益 1459 萬元，每股純益為 0.18 元。