買入一籃子優質債 低利環境攻守兼備

全球金融市場表現亮眼，但面對疫情的不確定性，預期各國仍會繼續推動寬鬆政策，支持經濟回到疫前水準，在通膨仍未見明顯回升下，債市仍具想像空間。富達投信建議，可透過合式複債券基金，一籃子擁有優質債靈活布局，既能分散風險，也不須犧牲太多收益效果。

根據 EPFR 統計，從今年 4 月後，整體債券型基金持續呈現穩定地淨流入，在政策面與資金面的支撐，並推升了債券市場的表現空間。

富達投信表示，儘管大環境對整體債市有利，在各別債券類別在基本面與資金面等差異以及相關地緣政治等外在風險的不同，仍可能出現相當分歧走勢。

資料來源: 富達投信提供

回顧歷史，截至 2019 年底的過去 10 年間，每一年度表現最佳的債券類別與表現最差的債券類別，其差異平均高達 12.85%。

以 2019 年表現來看，一向不受台灣投資人青睞的美國投資等級債券，以彭博巴克萊美國總和企業債券指數為例，則在 2019 年上漲 14.54％，其表現甚至優於相當受台灣投資人青睞的全球高收益債券，以彭博巴克萊全球高收益債券指數為例，當年度則上漲 12.56%。

富達投信表示，投資人在配置債券基金部位的同時，不妨透過可以靈活配置各類債券的複合式債券基金作為布局首選，一步到位持有一籃子優質債券，掌握債市先機，以富達全球優質債券基金為例，經理團隊透過 80% 富達計量模型、20% 質化分析，靈活調整各債券類別配置，從彈性調整中獲取最佳風險報酬；加上由下而上的基本面分析，結合成能夠提供具備收益吸引力、同時兼顧風險報酬的債券配置。

富達投信分析，低利環境持續，但經濟前景仍存有不確定性，透過優質債券的複合式債券基金，化繁為簡分散風險，以達攻守兼備效果。

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