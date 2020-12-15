【永豐期貨】結算日前賣壓湧現 跌逾百點回測萬四支撐

期貨走勢

台指期週二下跌 117 點至 14084 點。價差方面，台指期轉為正價差 15.48 點，電子期轉為正價差 0.87 點，金融期轉為正價差 2.14 點。現貨部分，三大法人賣超 208.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4152 口，使留倉部位轉為淨多單 1770 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 4281 口至 - 341 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3409 口至 - 15452 口。

週一美國首批新冠疫苗即將展開施打，但疫情持續升溫，紐約市市長警告可能要再次全面大封鎖，美股四大指數漲跌互見，科技股較為抗跌，道瓊下跌 0.62%，標普 500 下跌 0.49%，那斯達克上漲 0.5%，費半指數上漲 1.19%。明天為台指 12 月結算，台股今天賣壓沉重，市場觀望氛圍濃厚，盤中紅翻黑，加權指數終場大跌逾百點，收 14068.52 點，失守 10 日線，將回測萬四整數關卡。近期熱門的電子股漲多拉回修正，台積電回測 500 元整數關卡，今天下跌 0.79%，收 504 元，被動元件的國巨近日漲多則重挫 逾 6%，收 488.5 元，金融族群也無力撐盤。籌碼面來看，外資轉空操作，期貨未平倉轉負多日，明天結算恐震盪，短期月線為支撐，加上年底外資放假，量縮震盪的格局恐延續。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14300 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 0.99。VIX 指數下跌 0.49 至 18.15。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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