10月製造業營業氣候連5跌 創14個月來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 11:48

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，製造業為 93.12 點，月減 1.75 點，呈現連 5 月下跌態勢，並創去年 9 月以來新低；服務業和營建業測驗點則結束先前連續 3 個月下跌，轉為上揚，服務業較上月反彈 0.83 點至 92.15 點。

台經院認為，全球經濟緩步成長，製造業仍未全面復甦，主要國家陸續放寬貨幣政策有助提振經貿動能，不過，川普重返白宮執政使景氣不確定性升溫，預計其政策將對全球政經局勢，將產生重大影響。

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在此次調查中，製造業廠商認為當 (10) 月景氣為「好」比率為 16.0%，月減 1.6 個百分點，「壞」的比率為 35.2%，月增 1.9 個百分點；而對未來半年，看好廠商減少 1.0 個百分點至 22.9%，看壞比率減少 7.8 個百分點至 21.0%。

服務業方面，儘管有颱風因素影響營業天數，但隨著百貨周年慶檔期啟動，加上 10 月台股表現穩健，有助零售業和證券業看好當月。

不過，遠洋與近洋航線貨櫃運價全面下滑，加上中國對鐵礦砂和煤炭需求大幅萎縮，進一步拖累海岬型與巴拿馬型散裝運輸運價，使運輸倉儲業者看壞當月景氣。

對於未來半年，北美碼頭罷工疑慮升高和美國可能加強對中貿易限制，電商為降低風險，預期將持續提前出貨，運輸倉儲業者較上月看海有轉好。