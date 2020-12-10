海運市況熱翻 貨櫃三雄11月營收寫新紀錄 Q4獲利有望超越Q3

貨櫃海運市況超熱，反映在航商 11 月業績，海運三雄今 (10) 日同步公布 11 月合併營收均續創佳績，長榮 (2603-TW) 達 196.99 億元，陽明 (2609-TW) 達 152.65 億元，均創單月次高，萬海 (2615-TW) 來到 87.51 億元更創單月新高，法人樂觀看待，在目前高運價的帶動下，貨櫃航商第四季獲利有望再超過第三季。

長榮 11 月合併營收 196.99 億元，月減 2.97%，年增 22.2%，創單月次高，僅次於 10 月，法人認為，長榮第四季可望寫下歷年最好一季紀錄；累計前 11 月，長榮合併營收 1827.02 億元，年增 4.58%。

陽明 11 月合併營收達 152.65 億元，月增 5.25%、年增 29%，累計前 11 月合併營收 1350.16 億元，年減 1.29%，法人指出，陽明有望於 12 月業績挹注後，全年轉為正成長。

萬海自第四季起，營運正式轉為正成長，11 月合併營收 87.51 億元，月增 9.79%、年增 40.99%，累計前 11 月合併營收 706.56 億元，年增 6.5%。

海運業者指出，由於歐美地區因居家辦公、防疫物資、跨境電商和庫存補貨等進口需求暢旺，但歐美各港口和倉庫等物流人力短缺，再加上出口地嚴重缺櫃，導致供需大幅失衡，各航線運價全面走高，漲幅已達到 3-5 倍不等。

展望後市，法人指出，第三季運價上漲主要仰賴美國線，但第四季歐洲線和東南亞線加入飆漲，樂觀預期貨櫃航商第四季獲利將明顯超過第三季，而依照目前運價的強勢表現，明年第一季甚至有望再超越今年第四季。