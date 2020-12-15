光隆明年家紡及成衣接單回溫 宜蘭透天別墅Q1完工銷售

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 評估，2021 年的家紡及成衣接單狀況將回溫，單季營收及獲利將逐季成長，同時，宜蘭進行的 27 戶透天別墅開發案將在明年第一季完工開賣，若全部完銷入帳，將貢獻約 3200 萬元獲利。

光隆的家紡今年受惠日本防疫居家辦公熱潮, 居家用品的需求激增, 使得日系主力客戶今年拉貨動能強勁, 帶動家紡第三季營收成長 14.8%，此動能也延續至第四季，預計家紡第四季營收年增將超越第三季，加上毛利率大幅回溫，家紡今年營收與獲利均可正成長。這波日本居家辦公熱潮估將可延續至 2021 年，日系主力客戶下單力道不減，家紡將持續受惠，保持營運成長動能。

同時，光隆的成衣事業今年遭遇到歐美客戶因應疫情調節庫存與下半年台幣匯率強升、出口船班擁擠等營運逆風，營收成長動能暫歇，隨著疫苗曙光露出，歐美地區開始接種，已有部分美系客戶對明年巿況樂觀，開始調增下單目標。

另外，光隆也看好疫後中國經濟復甦力道商機，戶外機能服品牌客戶紛紛搶進中國插旗，以成衣的北美滑雪裝第二大品牌客戶為例，即規劃未來 2 年內，將於中國境內大舉擴增 100-200 個銷售點，在明年後可為成衣部門帶來新的營運成長動能。

目前光隆以高附加價值的戶外機能服生產、銷售為營運重點，原預計在今年在越南 76 條成衣生產線外再增 8-10 條，但受限疫情及國外客戶觀望而並未執行，因此延後到 2021 年重啟擴充計畫；同時，將在越南新設家用紡織產品生產線。

光隆今年資本支出約 1.5 億元，在擴大投資越南成衣及家紡產品的規劃之下，預估 2021 年的資本支出將達 3 億元，較今年 1.5 億元倍增。

光隆在「輕資產」的經營策略下, 近年也積極進行資產活化, 除了中國廠區不動產已在規劃, 2021 年第一季在宜蘭研發中心周邊土地完成興建 27 戶透天別墅將展開銷售，總銷金額約 2.5 億元，完銷後可為光隆帶來約有 3200 萬元以上的獲利，貢獻每股純益 0.25-0.3 元。

光隆股利一向以穩定及高配發，2013 年起, 每年普通股每股派息金額平均為 3.15 元，現金殖利率維持在 6% 以上，即使在 2017 年發生火災事件導致虧損，當年也實際派發 3.58 元現金股利，以光隆截至今年第 3 季止，帳列可供分配之資本公積與未分配盈餘合計有 29.2 億元，明年配息有望維持一貫的水平。

光隆 2020 年前三季營收達 72.15 億元、年減 13.8%，毛利率 13.7%、年減 0.5 個百分點，稅後純益 3.32 億元、年減 29.6%，每股純益 2.19 元。