光隆今年拉升成衣營收比重目標不變 越南廠伺機再擴充

機能衣及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 今 (22) 日股東會通過每股配發 3 元股利，雖然今年營收可能年減 10% ，但整體營運結構來看，較高毛利的成衣業務營收占比拉升至 45-50% 目標未變，光隆在越南的 78 條成衣生產線也將伺機擴充，有助獲利。

光隆今年 5 月營收在羽絨原料價格大幅下滑，及客戶端拉貨遞延兩大不利因素影響，降到 6.95 億元，前 5 月營收 34.29 億元，年減 13.3%，由於遞延貨品已恢復出貨，加上原有訂單推升，光隆 6 月營收仍有機會較 5 月倍增，並突破歷史新高 12.3 億元，但第 3 季的營收仍將逐步下滑。

光隆近年積極轉型發展成衣, 主攻戶外機能服, 巿場消費特性有別於流行服飾；今年以來受疫情影響, 光隆成衣業務前 5 月營收年減幅個位數，6 月出貨將明顯增加。

光隆原本計劃把江蘇昆山羽絨原料廠移往安徽無為，但受到疫情影響而打算重新評估。光隆指出，疫情發生後，大陸各省推出很多優惠措施，昆山地區也轉型以電子業為主，不利招工，光隆將另外找基地，朝向貼近產地為優先，以湖北和安徽為主。

光隆目前在越南有 78 條成衣、服飾生產線，地點都在南越，原規劃今年將持續擴充生產線，不過，受疫情影響，客戶下單持保守態度，公司將視整體後續訂單發展，再執行擴充的方案。