光隆上半年稅後純益2.04億元 EPS 1.21元 看旺Q3獲利

戶外機能服及羽絨大廠光隆 (8916-TW) 今 (7) 日公布今年上半年財報，受疫情影響，上半年合併營收 46.64 億元，毛利率及營益率都優於去年同期，但受匯率升值及原物料價格下跌影響，稅後純益為 2.04 億元, 年減 15.32%，每股純益 1.21 元，公司看好第三季獲利表現。

光隆第二季營收 26.36 億元，毛利率 16.3%，季增 6.08 個百分點，年增 0.73 個百分點，稅後純益 1.81 億元，季增 6.93 倍，年減 21.32%，每股純益 1.03 元；光隆上半年營收 46.64 億元，毛利率 13.66%，年增 0.43 個百分點，稅後純益為 2.04 億元，年減 15.32%，每股純益 1.21 元，光隆預估，第三季旺季效應將帶動營收再成長。

光隆主管指出，光隆成衣事業上半年出貨受疫情影響不大，營收金額達 22.1 億元，與去年同期持平。在成衣今年貼條機能服平均出貨價格高於去年同期下, 利潤率持續成長，加上成衣營收占比重也由 43% 躍升至 47%, 對第二季與上半年毛利率拉升有很大效果。

另外，光隆家用紡品事業部今年上半年受惠羽絨原料價格走低, 較高獲利的羽絨製品出貨比重明顯回溫，上半年營益率 5.7%，成長 13 倍，而相對表現較弱的羽絨原料事業，則受制於羽絨原料價格自去年第二季起一路下滑，但在今年 4 月底已見觸底回穩跡象，對營收衝擊可望逐季縮小。

光隆今年上半年每股純益 1.21 元，較去年同期減少 0.94 元, 主要是第三季末有可轉換公司債屆期轉換，導致普通股股數增加 17%，稀釋每股純益。

對於 2020 年全年，雖有疫情干擾，光隆仍持續推動轉型策略，以成衣為發展重心，即使短期內受疫情影響部分訂單，但隨著疫情漸獲控制，客戶陸續追加訂單下，光隆仍以成衣營收貢獻占比提高至 45-50% 為目標。長期而言，在後疫情時代，由於戶外活動需求強勁，光隆將有更大成長機會，2020 年獲利將可保持或優於去年。