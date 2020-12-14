永信再拿下鳳山地上權建地3980坪 預計2023年上半年完工銷售

建商永信建設 (5508-TW) 今 (14) 日再以 5.06 億元，標下高雄鳳山區建軍段 2 筆土地地上權，面積合計 3980.64 坪，永信建設規劃在此地上權案，興建 116 戶透天型住宅及店鋪，預計 2023 年上半年完工以成屋銷售。

永信建設為高雄地區分割地上權大戶建商，除今天由國產署標下的鳳山 3980.64 坪地上權土地，先前手上已有四件地上權建案，其中第一件地上權建案鳳山「R5 新世界」，及第二件三民區中都濕地公園旁「韻綠」案均已完銷，永信建設發言人陳怡均表示，第三件地上權案鳳山「R5 新世紀」已完工，並在今年 11 月 3 日取得使用執照，目前已開案進行銷售中。

陳怡均表示，「R5 新世紀」地上權案住宅，位於五甲公園旁，規劃 3 棟地上 15 層地下 2 層、二到四房共計 184 戶，部分戶別可挑望五甲公園景色，開價每坪 18-23.5 萬元，11 月開案以來已銷售 2 成。

至於今天永信建設拿下 3980.64 坪鳳山土地地上權，永信建設規劃在此地上權案興建 116 戶透天型住宅及店鋪，預計 2023 年上半年完工以成屋銷售。

永信建設目前有一地上權案興建中，位於鳳山五甲公園附近，此地上權已在今年 6 月 19 日拿到開工許可。