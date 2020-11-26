〈房產〉全台房屋9月買賣移轉3.18萬棟創57個月新高 全年挑戰32萬棟

全台房市交易熱，依內政部最新資料顯示，9 月全台房屋買賣移轉棟數達 3.18 萬棟，創 57 個月以來新高，10 月工作天數量縮至 2.8 萬棟，累計前 10 月移轉棟數 26 萬棟，年增 5.61%，房仲業者推估，全年買賣移轉可望站上 32 萬棟，挑戰 2014 年以來新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，10 月地政機關工作天數僅 19 天，11、12 月工作天數多出 1-2 成，加上第四季市場買氣仍維持穩定，推估全年度可望站上 32 萬棟，超過 2014 年的 32.06 萬棟，從移轉棟數量增的狀況也可解讀為，今年房市買氣是 2014 年以來表現最好的一年。

9 月全國的買賣移轉棟數為 3.18 萬棟，創下近 57 個月以來的新高，10 月的移轉棟數則為 2.8 萬棟，累計 2020 年前 10 月全國買賣移轉棟數為 26 萬棟，年增 5.61%，主要都會區前 10 月移轉棟數新北市以 5 萬棟居冠，第二熱門則是台中市 3.8 萬棟，其次是桃園市的 3.7 萬棟，高雄市則是 3 萬棟。

各項移轉登記中，2020 年除了買賣移轉棟數可望寫下 2014 年來新高外，今年的繼承登記也延續逐年增加的趨勢，拍賣與贈與移轉則較去年相近。

曾敬德表示，買賣移轉棟數的交易量增，可反應成屋市場的交易熱絡，但房地合一上路後有些投資需求轉進一手市場，移轉棟數的資料就無法看出一手市場的交易熱度。