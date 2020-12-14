〈緯創印度廠遭破壞〉外媒稱廠區損失金額16.7億元 緯創查證中

代工大廠緯創 (3231-TW) 位在印度柯拉爾縣的 iPhone 組裝廠發生暴動、遭外部不明人士破壞，印度媒體今 (14) 日報導，廠區損失金額達 43.7 億印度盧比 (約新台幣 16.7 億元)，對此，緯創表示，尚在查核中，暫無法回應。

印度時報 (The Times of India) 報導，據廠方報案指出，該廠區在暴動期間內，有數千支 iPhone 被竊，且組裝線與工廠設備也遭破壞，初估損失金額約 43.7 億印度盧比。

據當地政府說法，由於公司有付錢給仲介，但仲介沒把錢發給員工，導致勞資雙方溝通有誤會引發暴動，且雙方爭執已持續 3 個月，目前勞工廳已通知緯創，需在 3 天將費用支付給員工。

外媒表示，緯創與 6 家子公司簽約，在柯拉爾廠僱請 8900 人，除 8900 名僱工外，廠方還有 1200 名編制內員工。

另外，有其他外媒指出，美國蘋果公司對供應商行為準則有規定，供應商應確保所合作的第三方勞雇仲介，也須按準則並「按時給付足額薪資」，蘋果將調查，原談好的薪資與實際付給員工薪資是否有落差，以及調查員工是否按常規計算、支領加班費。

緯創針對廠區暴動案發出聲明表示，公司一向遵守法律，將全力支持、配合相關當局及警方進行調查，也強調將儘速完成復原復工運作，保障員工工作權益。