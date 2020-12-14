卓越證券評比 元富證奪「最佳數位平台服務獎」和「最佳企業社會責任獎」

由卓越雜誌主辦《2020 卓越證券評比》於今 (14) 日舉行頒獎典禮，新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券一口氣拿下「最佳數位平台服務獎」和「最佳企業社會責任獎」雙獎榮耀。

元富證董事長陳俊宏指出，元富積極朝數位金融領域發展，獨家開發的「小資零股理財平台」有效傳達了小錢也能投資股市理財的觀念，並推動定期定額買股的風潮，友善帶動年輕世代進入股市。

另一方面，元富「智能行動選股 APP」充分運用 Fintech AI 技術和大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型，提供隨時可選出投資標的的服務，有效突破投資人選股上資訊盲點，並提高投資獲利機會。

隨著逐筆交易新制上路，元富滿足投資人對於交易效率和資訊透明度的需求，也全新打造「新環球大亨交易系統」交易平台，規劃帳務資訊中心、戰情中心、雲端策略中心等多種功能，幫助投資人搶得獲利先機。

本評比是卓越雜誌委託世新大學民調中心以網路問卷調查方式進行，藉此瞭解國內證券業之形象、服務、創新與潛力現況，提升大眾認識更多優質的證券公司作為選擇依據。

而元富證憑藉客戶體驗優異的數位平台服務，以及致力推廣金融教育、從事癌症關懷活動落實企業社會責任，深獲客戶評審肯定。