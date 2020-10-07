元富證發展多元理財有成 二大產品獲玉山獎「最佳產品獎」

元富證券於 17 屆國家品牌玉山獎以「元富亞洲高股息 ETN」(020013-TW) 和「智能雲端條件單」兩項產品獲副總統賴清德頒發「最佳產品獎」獎項，顯示致力推出優質產品、平台與服務，滿足投資人多元理財需求已有明顯成果。

元富證券投資管理本部副總經理林東和指出，國人最青睞的海外市場以中國、美國和亞太地區為主，元富對此挑選當下最符合投資人需求的特色化指數，於去年 12 月 31 日發行「元富亞洲高股息 ETN」。

「元富亞洲高股息 ETN」投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區 (日本除外)，一次滿足海外投資需求，並篩選具備發放股利持續性、股利連續 3 年成長的優質標的，此檔 ETN 為台幣計價，即使投資海外也無需自行換匯，可輕鬆投資外幣及海外資產，且 ETN 投資成本便宜又透明，適合投資人長期持有。

元富證券通路事業本部副總經理張清發則表示，元富證推出「智能雲端條件單」，徹底克服多數投資人因無法隨時盯盤、適時進出投資操作，進而錯失買賣時機的痛點。

「智能雲端條件單」由雲端系統智能洗價，支援多平台，無論是電腦桌機、手機皆可使用，投資人依條件觸發即可完成委託下單，隨時隨地掌握市場脈動和買賣時機點，無需登入系統，只需交給電腦監控，大幅提高委託交易速度，並提供單項、複合條件監控功能，讓投資人設定的條件更加精準到位。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，元富證券今年第三度獲獎，且拿下 2 個最佳產品獎，展現穩健經營、均衡發展且不斷創新的成果。