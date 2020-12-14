裕民第二艘超大型礦砂船交付營運 估明年市況彈升

散裝航商裕民 (2606-TW) 委託青島北海船舶重工建造的第二艘 32.5 萬噸超大型礦砂船 (VLOC) 裕智輪今 (14) 日交船，裕民指出，中國原物料需求在下半年已轉正成長，而其他市場也逐漸擺脫今年低谷，加上環保法規不確定性，明年起可能呈現「低交船高殺船」趨勢，隨著供需趨於平衡，預期散裝市明年將出現顯著的正成長。

裕智輪船長 339.9 公尺，船寬 62 公尺，載重噸 325000 公噸，並配有脫硫塔，是青島北海船舶重工為裕民建造的第 2 艘超大型礦砂散裝船，將承運裕民與全球五大鐵礦石生產商之一巴西淡水河谷簽訂的 25 年鐵礦石長期運送合約。

裕民說明，此 2 艘超大型礦砂散裝船 25 年長期合約總收入逾 6 億美元，有助於提升長約船比重，並挹注長期穩定的現金流量和利潤。

對於後市，裕民認為，後疫情時代各國紛紛祭出擴大基礎建設的投資計劃，散裝需求逐漸擺脫今年低谷、開始反彈，但面對環保法規的不確定性，壓抑船東大舉下單意願，因此，預料明年在供給成長趨緩之下，整體市況將見到顯著正成長。

裕民目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 和超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，自有船隊平均船齡約 6 年，再加上合資和在建船舶，運力共 50 艘、總載重噸位達 729.29 萬噸，裕民強調，將持續進行數位轉型、創新品牌形象，透過船安系統升級，打造智能船隊以強化競爭力。