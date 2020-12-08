散裝拚落後補漲卻旺季不旺？業者：需求端未特別熱絡

貨櫃海運市況大好，不過，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 近一周來跌逾 5%，近一季來跌逾 13%，未反映散裝第四季傳統旺季，國內最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 坦言，目前市況可解讀為「溫和穩定」，不過，實際上並未感受到原物料端訂貨特別熱絡，正德 (2641-TW) 則說明，散裝市況好壞表現，要依船型而定。

第四季是散裝傳統旺季，但近期 BDI 指數未有明顯彈升，慧洋認為，上半年 BDI 曾在歐美陸續解封後漲過一波，等於是提前反應，使旺季反而未見明顯運價大漲態勢，直言「目前訂貨沒有特別感覺到很熱絡」。

慧洋強調，散裝業上下起伏波動屬正常現象，市況尚屬溫和穩定。

對於在貨櫃海運後，散裝接棒落後補漲之說，慧洋也直言，雖稍微有些連動，但實際上沒有明確正相關，且以過去經驗來看，由於散裝主要運送生產的原物料，其實多半是「散裝先走」。

在走出疫情陰霾後，慧洋營運正逐漸回穩，目前單月營業利益已由上半年平均 6% 回升至 17%。

慧洋認為散裝市況將溫和上揚，展望 2021 年，由於全球防疫政策日漸完善，明年散裝航運可望重返獲利水準。

正德則說明，散裝市況表現不一，好壞表現是依船型而定，目前以巴拿馬極限型需求最旺，反映中國在發展一帶一路之際，相當缺乏用來運輸穀物、礦物和半成品進出的中大型船舶。

為了搭上市場對 4-5 噸船舶的高需求，正德預計明年再新購 7 艘船舶，並淘汰 2 艘老船，持續提升船隊競爭力。

法人則指出，目前巴拿馬型船舶現貨運價已來到每日 11300 美元，優於航商成本約每日 8500-9000 美元，相關業者可留意台航 (2617-TW)，台航明年起將有 4-5 艘新船加入營運，其中有 3 艘已簽訂好合約，預估毛利率區間在 25-35%，優於目前毛利率，貢獻獲利可期。