三大法人合買群創 聯手加碼13.51萬張

台股今 (14) 日下跌 50.64 點，以 14211.05 點作收，成交值萎縮為 2323.84 億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超 57.67 億元，其中面板股群創 (3481-TW) 最搶手，三大法人聯手買超 13.51 萬張。

今日集中市場三大法人外資及陸資賣超 37.8 億元，投信買超 2.46 億元，自營商賣超 22.33 億元，外資在期貨市場持續布空單，空單口數今天新增 3178 口，未平倉合約口數達 4622 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，群創、陽明、長榮、欣興、中石化、南電、台聚、強茂、華夏、仁寶；今天集中市場外資賣超較多的個股為，大同、彩晶、新光金、華邦電、華航、友達、中鴻、玉山金、中信金、台積電。

今天集中市場投信買超較多的個股為，群創、友達、中鴻、中鋼、長榮、鴻海、金像電、台積電、旺宏、大成鋼；今天集中市場投信賣超較多的個股為，聯電、日月光投控、強茂、開發金、晶豪科、永豐金、仁寶、第一金、華新、技嘉。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，群創、中石化、友達、中工、彩晶、中鋼、長榮航、大成鋼、華邦電、華夏、陽明；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，開發金、長榮、富邦金、和碩、旺宏、國泰金、台泥、光罩、新光金、南電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股 5 日線下彎，面臨沉重賣壓，未來仍將處於高檔震盪走勢。