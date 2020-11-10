裕民打造4艘LNG散裝船 拿下跨國礦商10年長約

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (10) 日宣布，委由上海外高橋船廠建造 4 艘液化天然氣 (LNG) 雙燃料 Tier III 散裝船，預計 2023 年內交船完畢，子公司裕民航運 (新加坡) 並與跨國礦商公司英美資源集團 (Anglo American plc.) 簽訂 10 年長期運務合約，為散裝業界首例長約。

裕民說明，委此 4 艘 LNG 雙燃料 Tier III 散裝船長 299.88 公尺、寬 47.5 公尺、載重噸為 19 萬噸，專門承運此 10 年長期合約運務。

裕民總經理王書吉表示，裕民致力改進新船設計、優化燃油使用效能、使用 LNG 燃料動力減少溫室氣體的排放等，打造更加環保的綠色船隊，這次與策略夥伴 Anglo American 的合作，是創散裝業界首例，這些新船將成為減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍。

展望後市，王書吉認為，上半年雖受新冠肺炎疫情衝擊，不過自 5 月以來，散裝市場逐漸復甦，隨著世界各國增加對基礎建設的投資，將有利於散裝市況持續轉好。

裕民目前擁有 Capesize、Panamax、PostPanamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 和超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，平均年齡約 6 年，加上合資和代管船隊，船隊總運力達 48 艘，載重噸位共 670.9 萬噸。