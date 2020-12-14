【群益投顧】中小型股表現活潑，維繫盤面熱度

一、盤勢分析

前一交易日，美參議院通過延長政府撥款法案，讓兩黨能爭取更多時間，來談判全年支出和新一輪刺激計劃，因此激勵四大指數跌幅收斂，道瓊由黑翻紅、小漲作收；其餘三大指數接收跌，當中又以費半 1%、氣勢最弱。

受到前一交易日台股 ADR 表現不佳影響，加權指數以小跌 22.77 點開出後持續拉回、繼續往 12MA 尋求支撐，權值股壓力相對較重，台積電、鴻海、大立光盤後全數走滑，盤面以中小型股表現較為活潑，其中，以 MOSFET 的富鼎、大中、杰力，面板的群創，運輸的長榮、四維航、陽明等概念族群個股漲幅較為突出。指數終場下跌 50.64 點或 0.36%，以 14211.05 點作收，成交量減少而為 2324 億元。

二、盤勢預估

上週外資在現貨賣超超過 200 億元，在期貨市場更轉為淨空單，偏空操作態度明顯，盤面轉由內資支撐，策略上建議多留意內資聚焦個股搶短機會。此外，近期開始轉強族群如被動元件、面板、記憶體、鋼鐵、運輸等熱門族群龍頭業績股不妨適度分散布局，以避開輪動過快、不易掌控的窘境。

大同 (2371) 自新團隊進駐後，持續釋放各項利多訊息，包括搶電動巴士商機、重電業務成功開發出超大容量低耗能非晶質變壓器、活化大同土地資產等，題材面、籌碼面激勵股價突破近 1 年高點，更帶動全天期均線全數轉為上揚，擅長搶短操作的投資人可多留意。

國際 IDM 廠第四季將 MOSFET 等功率元件全產能調撥支援 5G 基建、及車用電子等高毛利市場，加上 6 吋及 8 吋晶圓代工產能吃緊且投片成本增加，預期 MOSFET 2021 年漲價聲勢日盛，因此激勵大中 (6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)、尼克森(3317) 等股價表態，短線可多留意續強機會。

台灣主要面板廠友達、群創、彩晶 3Q20 全數轉虧為盈，1H21 面板供需平衡略偏緊，價格維持高檔機率高，連帶激勵關鍵零組件供應商如光學膜、偏光片、背光模組、玻璃加工等營運狀況改善。相關供應鏈的龍頭業績股建議多留意搶短獲利機會。

三、強勢股

電子：

研華 (2395)、大同 (2371)、群創 (3481)、南電 (8046)、台半 (5425)。

非電子：

豐泰 (9910)、長榮 (2603)、國票金 (2889)、華航 (2610)、晟德 (4123)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據