〈台股盤中〉電子輪動多方人氣有撐 14200點失而復得

台股在上周五歷經多達 270 點的上沖下洗後，今 (14) 日盤中持續陷入區間整理，儘管晶圓雙雄漲多後熄火休息，一度使大盤跌破 14200 點關卡，但 MOSFET、電腦板卡和砷化鎵族群接棒，再加上傳產航運股繼續墊高，均有效維繫多頭人氣，開盤一小時在 14240 點上下震盪，預估成交值縮至 2500 億元左右。

市場看好台 MOSFET 廠明年漲價勢在必行，MOSFET 族群盤中成為交投熱絡的一群，富鼎、大中均亮漲停燈號，杰力漲逾 8%，尼克森也漲超過 7%。

電腦板卡族群續強，撼訊續漲近 9%，青雲再次鎖住漲停，映泰也漲半根停板。

鋼鐵族群再次轉強，中鋼大漲 4%，帶動威致和海光漲半根停板，中鋼構漲 4%，中鴻、盛餘和高興昌漲逾 2%。

海運市況強強滾，相關個股股價持續走強，台驊大漲半根停板，長榮續漲 3.5%，陽明漲近 3%。

除了部分族群強漲，也有不少個股各自表現，天鈺續鎖漲停，鼎天、台揚、普誠、瀚荃等也續強，群創一度亮漲停燈，鴻碩也漲逾 7%。

元大投顧指出，台股本波上漲速度過快、漲幅也大，一個半月內漲幅達 15%，同期間上市櫃融資餘額增加近 300 億元，籌碼面的確需降溫整理，加上年底法人心態偏向結帳，短期指數區間震盪整理。

統一投顧則認為，上周五指數在回測 10 日均線 14122 點後，留長下影線，目前短中長期均線呈多頭排列，顯示指數低檔有撐，加上台幣維持升值走勢，融券餘額也處歷史高位，大盤稍作休整後仍有機會回復上升走勢。