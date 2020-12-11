取消中國關稅再等等！專家：拜登可能要求中國做出額外讓步

拜登 (Joe Biden) 當選總統為美國取消對中國 3700 億美元進口原物料關稅帶來一線生機，但考量到拜登上任將先專注控制美國疫情並振興經濟，專家們認為美國取消關稅恐怕要再等等，拜登可能還會要求中國做出額外讓步。

美國總統當選人總統拜登此前已經表示，他不會立即取消對中國的所有關稅政策，專家警告，在美國還有上千萬人失業之際，拜登將優先處理美國國內事務。

經過長達 2 年美中貿易戰，川普落選使農業和金屬貿易商近期高度關注拜登的一舉一動，以推敲拜登對貿易戰的想法，這不單僅涉及美中關稅，還包含此前對加拿大、歐盟與墨西哥等貿易夥伴實施的鋼鐵、鋁關稅。

前美國副貿易代表 Jeffrey Gerrish 近日在美國穀物與飼料協會 (NGFA) 的線上會議上表示，拜登可能會在移除或刪減關稅前，針對網路安全、國企補貼等方面要求中國做出額外讓步。

他說：「美中關係已無回頭路，儘管美國無疑是一個嚴重分治的國家，但至少兩黨及所有人有共識，就是對中國強硬。」

Rural 2020 的 Phil Karsting 認為，拜登可能透過多邊貿易方式應付中國，但還需要花上一些時間來修補美國與其他盟友的關係。

今年初曾參與第一階段協議磋商的 Gerrish 則警告，與盟國簽訂多邊協議說比做簡單，目前許多亞洲國家都依賴中國，可能不想鋌而走險，況且歐盟還有 27 個利益不同的國家，例如義大利已和中國簽署一帶一路協議。

因此，當談到中國時，許多盟友有不同的看法，Gerrish 不認為拜登政府初期就就能達成多邊協議。