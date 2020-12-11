年底節慶消費旺季 中國內需基金漲聲大

即將步入年末，今 (2020) 年以來，全球各股市表現甚佳，受益資金寬鬆效應，MSCI 全球股票指數漲幅達 14.08%，而滬深 300 指數上漲 25.17%。由於中國疫情先行回穩，經濟漸上軌道，製造業 PMI 已經連續 9 個月位處景氣擴張區，最新 11 月數值 52.1 更為今年高點，為 A 股基本面提供良好基礎，新年底到農曆年都是消費旺季，中國內需基金看旺。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶表示，中國 GDP 雖在今年一季度創下 - 6.8% 的歷史新低紀錄，但二季度迅速彈回正至 3.2%，預估今年 GDP 成長率約 2%，2021 年更有機會超過 8%，展現十足的經濟韌性。

黃家慶進一步指出，經濟回升情況也反映於股市，陸股總市值已經接近 80 兆元人民幣，穩居全球第二位，遠超第三位的東京股市 7 成。優異的經濟基本面，加上持續放寬的投資限制，預期未來外資將持續加碼陸股，與消費相關的白酒、家電等族群，受益於龐大內需市場，將是外資持續鎖定的方向。

由於上海、深圳掛牌的 A 股超過 3800 檔，業績高低、素質良宿差異甚大，以 A 股基金參與中國股市，投資風險可降低。目前投信投顧公會分類為中國 A 股的國內基金共 13 檔，截至 11 月底，兆豐國際中國內需 A 股基金 6 個月、1 年及今年以來期間的績效排名皆獨占鰲頭，報酬率高達 42.40%、52.48%、42.67%。

黃家慶指出，中國消費板塊，短期可期待雙 12 購物節熱潮，中期則有農曆新年採辦年貨、送禮商機，長期受益於十四五規劃以內循環大消費為基礎的政策紅利，投資中國相關消費基金，有機會在低利環境下，獲取較高的勝算。