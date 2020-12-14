【群益金鼎證券】群益權證週報-合一 整理過後續飆?

合一 (4743-TW) 今年四月與 LEO Pharma(利奧製藥)簽署異位性皮膚炎及過敏性氣喘新藥全球獨家授權，授權金額達到 5.3 億美元，二期的臨床費用將由利奧製藥負責，這消息將合一股價從 31.5 元推升到 476.5 元，暴漲超過 10 倍，只用了 3 個多月的時間，目前看來利奧授權的本夢比已經夢醒了，近期股價都在 300 元以下游走，接下就看糖尿病足潰傷的新藥後續進度，由於此藥具有功效多樣性，FDA 擱置審查，預計明年第一季申覆; 而台灣進度較快，藥證有機會在今年底拿到。合一從 5 月的 MSCI 季度調整中先被納入小型股指數，11 月的半年度調整晉升到全球標準指數，看來外資對這一檔標的還有期待，如果投資人想要佈局但又怕資金部位卡住，可以操作天期 90 以上的認購權證，另外可以參考近期外資買超的生技股，像是豪展 (4735-TW)、晶碩(6491-TW) 等。

12 月 7 日在晶圓雙雄的帶動下，台股再度大漲百點，聯電 (2303-TW) 近半個月來漲幅將近 50%，甚至又有外資跳出來喊出 60 元的目標價，對於聯電 2022 年 EPS 預期可以達到 2.98 元，如果以本益比來算目前只有 16 倍， 台積電 ADR 及聯電 ADR 均呈現溢價，可視震盪拉回時再介入，且聯電現在乖離過大，雖然長線可期，不過短線勿躁進。12 月 10 日加權指數停止上漲，開始回檔，不過還在 20 日線之上，多頭格局不變。

從權證市場來觀察，近期認購及認售交易熱絡，認購權證持倉水位在 12 月 9 日達到 600 萬張，近 3 個月新高，而認售權證的持倉水位則是創半年新高來到 162 萬張，認售佔全體占比來到 20% 以上，看來加權指數在創新高的同時看空的人也越來越多，也許投資人持有現貨而利用認售權證來避險，或是空手的投資人直接操作認售權證，即使看錯方向損失也不大。從看多標的來觀察，鴻海 (2317-TW) 在 12 月 8 日空單加碼 5,116 萬，但隔天馬上又翻多加碼 2,943 萬，近期股市位於高檔資金輪動快速，盡量順勢操作，做好資金規劃，利用小額佈局權證風險較低。

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