電子權值股休兵 台股回測10日線 跌50點收14211點

台股今 (14) 日陷震盪整理，一度跌破 14200 點關卡、回測 10 日線，電子權值股普遍回檔，不過，傳產及光電等族群仍獲資金點火，加權指數一度拉升至平盤之上，但仍不敵賣壓出籠尾盤急挫，終場下跌 50.64 點或 0.36%，收在 14211.05 點，成交值縮至 2323.84 億元。

外資報告指出蘋果開始砍單，半導體庫存調整疑慮也逐漸升溫，權王台積電一開盤即面臨獲利了結賣壓，收全日最低 508 元，下跌 1.5%；聯電則引發多空交戰，數度翻紅，終場收在 46.15 元；大立光、台達電、聯發科、日月光投控、廣達等電子權值股均面臨賣壓；鴻海、矽力 - KY、華碩、聯詠及環球晶等，表現相對有撐。

傳產族群吸引資金進駐，中鋼開出明年 1 月及第一季盤價，反映需求強勁，每公噸調漲 1200-1500 元不等，平均調幅達 6.1%，激勵今日股價勁揚約 3%，整體鋼鐵股買氣熱絡，海光、威致亮燈漲停，中鋼構、中鴻、高興昌、新鋼等漲勢也相當強勁。

在國際運價高漲下，貨櫃航商第四季獲利可期，陽明今日股價直奔漲停，鎖在 15.05 元，創逾 3 年來新高；長榮也漲逾 8%，逼近 30 元大關，寫下近 10 年新高；此外，中航、四維航、台驊投控等也都漲逾半根停板，買氣強強滾。

日本玻璃基板大廠日本電氣硝子 (NEG) 近日驚傳停電，玻璃熔爐受損，預計明年第 1 季才會陸續復工，使得供給缺口擴大，缺料、漲價現象可望延續至明年第一季後，面板股今日爆量大漲，其中，群創一度亮燈漲停，友達、彩晶、凌巨也有約 2% 的漲幅。

此外，比特幣漲勢再起，挑戰 2 萬美元大關，加上超微推出新品帶動，板卡股匯集人氣，撼訊、青雲攻上漲停，映泰、麗臺等同樣漲勢不俗。台 MOSFET 廠明年漲價勢在必行，相關族群成為熱絡的交投標的，富鼎、大中均亮漲停燈號，杰力漲逾 7%，尼克森、茂矽、漢磊也上漲 3-5%。