外資砸近20億元買7檔金融股 聯電、華邦電土洋對作

台股今 (11) 日在金融股接棒撐盤，台積電尾盤助攻下，終場驚險小漲 12.2 點或 0.08%，收在 14261.69 點，成交量 3180 億元，三大法人賣超 61.69 億元，外資買超前 15 名中，砸近 20 億元買 7 檔金融股，並加碼半導體聯電與華邦電，不過投信則反手賣超這兩檔股票，列賣超前兩名。

三大法人僅投信站在買方，小買 4.55 億元，外資賣超 20.32 億元，自營商賣超 45.92 億元，三大法人合計賣超 61.69 億元。

外資大買 7 檔金融股，開發金近 1.9 萬張居冠、元大金 1.4 萬張、中信金 1.2 萬張、富邦金近 1.1 萬張、台新金 7732 張、兆豐金 7012 張及國泰金 6425 張，並加碼半導體的華邦電、聯電各 1.5 萬張及 1.3 萬張。

外資賣超調節多檔銅板股，包括甫掛牌的國泰台灣 5G + 大賣 3.1 萬張，同步調節元大滬深 300 正 2 近萬張，其他個股有群創 2.9 萬張、大同 1.3 萬張、欣興 8519 張、友達與福懋也有逾 7000 張。

外資調節群創、欣興等，則由投信承接分別買超 7609 張及 1211 張，其他包括鴻海、中鴻逾 4000 張，台積電、和碩、仁寶、英業達、廣達、緯創買超逾千張。

聯電、華邦電等半導體個股獲外資青睞，但卻遭投信棄養，分別賣超 1.3 萬張與 2893 張，並加碼調節多檔電子股，包括晶電 2518 張，元晶、華通、奇力新、金居、台表科等均有逾千張。

自營商買超標的包括長榮 4501 張，富邦金 2459 張，旺宏、華新、元太、國泰金、中鴻、新光金等也有逾 1000 張；賣超標的包括友達逾 8000 張，開發金 7416 張，台泥、華航、中興電、長榮航、中興電、聯電、大成鋼等。