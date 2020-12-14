【Wen姐筆記】台股周K連6紅 地牛翻身後 本周要務--防震

台股本波多頭氣勢超強，大盤周 K 線連續拉出 6 根紅棒，6 周漲點近 1700 點，不過在地牛翻身後，居高思危氣氛更濃，台股上周以 14261.69 點作收，高低點震盪 273 點，也震出 3235.39 億元大量! 台股本周有台指期結算，還有台積電除息重頭戲，技術面部分，連 2 日失守本周 5 日均線，慣性有變，因此台股本周第一要務為防震! 關鍵點位仍為 14176、14256 與 14311 點。

多方如欲強勢反攻，守穩 14200 點城池為第一要務，兩端哨站為 14176 與 14216 點，站穩 14256 點，挑戰 14300 點關卡，兩端哨站為 14282 與 14311 點。而台股是否能夠改寫歷史新高的指標點為 14333 點，如能收復，將有機會再往 14366、14400 點，14400 兩端哨站為 14385 與 14423 點，站穩後將續往 14500 點挑戰。

但如 14176 點棄守，需提防回檔幅度擴大，下方 14155 點可視為 14000 點整數關卡最重要的灘頭堡，棄守將進入 14000 點關卡與月線保衛戰。14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，如再棄守 14049 點，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。

台股以短線來看，日線已經連續 3 個交易日爆出 3000 億元以上大量，技術面第一個黃燈警訊，台股本波以來首見連續 2 天失守 5 日均線，多方攻擊的強度慣性似乎有所調整。另一個黃燈警訊則是外資台指期轉為淨空單。而本周重頭戲為台指期結算，因此在結算前後，需提防外資玩變臉! 在個股部分，電子各族群指標股，以及傳產金融龍頭，切勿出現豬隊友，以免影響多頭大軍士氣! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)