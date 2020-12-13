〈台股風向球〉漲多震盪壓力宣洩 多空本周正面對決激戰

台股上周五上沖下洗 270 點，收盤前成功翻紅，一周來最高觸及 14427 點，周漲 129.25 點，周線連 6 紅；法人指出，大盤劇烈震盪反映外資和自營商獲利落袋賣壓，尤其外資期貨未平倉量罕見轉為淨空單，加上目前技術面乖離大，不排除 12 月 16 日台指期將壓低結算，短線漲多震盪壓力將加重。

法人認為，各種不確定因素逐漸緩和，短線上無明顯利多壓抑股市，大盤現階段主要是反映各方籌碼的消長之爭，上周三大法人在集中市場合計賣出近 250 億元，其中，外資賣超逾 200 億元、自營商也賣逾 120 億元，僅投信還在買超，加上八大行庫、散戶齊力逢低承接，形成多空兩邊激戰。

永豐投顧進一步說明，外資罕見在期貨市場轉淨空單，是 2015 年 8 月以來首見，口數雖不多，可能是外資趕在耶誕長假前，提前結帳獲利了結，但也須留意後續外資是否反手偏空。

接下來一周，國內最受關注的是央行理監事會議將登場，除了房市政策將再次受檢視，匯率政策更是重中之重，目前台幣持續朝 28 元價位叩關，央行總裁楊金龍如何解讀偏強的台幣對股市和國內產業的影響，市場高度關注。

另一方面，法人提醒，11 月以來的大行情，主要反映疫苗開發利多，隨著美國 FDA 於上周五批准輝瑞和 BioNTech 的新冠疫苗緊急使用授權，接下來疫苗施打效果，將主導市場信心走向。

整體來看，法人提醒，近期外資的期貨未平倉量轉為淨空單都是風險升高的徵兆，加上美國紓困案難產，又適逢年底，須提防隨時拉回的壓力。

不過，由於法人機構多看好明年行情續衝高，看得出散戶螞蟻雄兵仍積極把握「拉回就是買點」原則，承接意願高，多頭格局仍相當堅實。