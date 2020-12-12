科技業出走加州再添一例 甲骨文總部將遷至德州

甲骨文 (Oracle) 週五 (11 日) 表示，已將總部自加州遷至德州的奧斯汀 (Austin )，員工可以選擇自己的辦公地點，或者繼續在家工作，以提升工作彈性。

甲骨文發言人表示 ：「甲骨文正在實施更彈性工作地點政策，並將總部從加州的紅木城更改為德州的奧斯汀。我們相信這些舉措最有利於甲骨文實現成長，並為員工在工作地點和工作方式提供更大的彈性。」

發言人進一步表示，希望透過更現代化的工作方式，進一步改善員工的生活與工作品質。

根據甲骨文提交的監管文件，在聖莫尼卡 (Santa Monica)、西雅圖、丹佛、奧蘭多和麻州 (Massachusetts) 等據點將繼續維持不變。

新冠肺炎肆虐，使許多企業開始提供員工更彈性的選擇，如允許居家辦公等。一些企業也顧慮加州昂貴的稅率與生活成本，以及通勤問題，這已經導致一些高層與員工離開加州。

除甲骨文選擇出走加州外，本月初 HPE(HPE-US) 也表示，考量到遠距辦公趨勢以及矽谷的高生活成本，將離開矽谷的「起家厝」，遷移至休士頓以節省企業成本。

新上市的資料探勘新創 Palantir(PLTR-US) 今年將總部遷至丹佛，電子煙商 Juul Labs 則搬至華盛頓，Charles Schwab(SCHW-US) 去年也遷至德州。

此外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 本週也證實，他目前已移居德州，旗下馬斯克基金會也悄悄搬至德州。

今年疫情大爆發期間，由於不滿加州政府政策，馬斯克與加州的關係惡化，特斯拉加州 Fremont 工廠強硬復工，甚至還對加州提出訴訟，並威脅將 Fremont 工廠遷至德州與內華達州，甚至出售加州的豪宅。