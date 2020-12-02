居家辦公矽谷不再風光？HPE將離開「起家厝」搬至休士頓

慧與科技 (HPE)(HPE-US) 週二 (1 日) 公布最新一季財報，居家辦公趨勢持續挹注營收，財報表現超乎分析師預期。此外，HPE 表示，考量到遠距辦公趨勢以及矽谷的高生活成本，將離開矽谷的「起家厝」，遷移至休士頓以節省企業成本。

HPE 表示，由於新冠肺炎疫情帶動遠距辦公興起，許多人與企業開始選擇離開高生活成本和通勤困難的矽谷，促使 HPE 開始考量遷移總部的可能性。目前所有行政人員將移至休斯頓總部，創新技術部門則維持於聖荷西，如此將大幅節省房地產成本。

除 HPE 外，居家辦公與生活成本問題使許多新創與科技業也不再將矽谷視為唯一去處，其中新上市的資料探勘新創 Palantir(PLTR-US) 今年將總部遷至丹佛，電子煙商 Juul Labs 則搬至華盛頓，Charles Schwab(SCHW-US) 去年也遷至德州。

今年隨著疫情爆發導致經濟放緩，使網絡通訊、電腦硬體和伺服器的需求受到壓抑，不過，隨著許多企業逐漸適應遠端辦公模式，持續投資設備以提高運作效率蔚為潮流。

HPE 執行長 Antonio Neri 在聲明中表示 ：「疫情迫使企業重新思索如何將遠端辦公與雲端服務做結合，使我們的整體營收明顯的回升，在關鍵業務領域成長特別快速。」

HPE 周二公布的 2020 會計年度第四季 (10/31 止) 財報表現超越分析師預期，在資料中心相關設備需求強勁帶動下，營收較去年同期成長 6% 至 72 億美元，每股盈餘達到 37 美分，預計 2021 年會計年度第一季營收較第四季下滑，降幅在中間個位數，每股盈餘落在 40 至 44 美分之間。

Neri 近年致力於改善 HPE 的狀況，自 2015 年拆分以來，HPE 約有近 75% 的業務都在下滑，Neri 除了大幅減少管理費用，還捨棄虧損業務並往雲端服務發展。